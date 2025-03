Rome : petit guide du Jubilé de 2025

Duncan Garwood, journaliste de voyage basé à Rome, a fait de l’Italie sa spécialité et est fasciné par sa capitale. Il est l’auteur de plusieurs guides de voyage pour Lonely Planet et a écrit pour plusieurs journaux et médias en ligne comme The Independent, The i Paper, la BBC et la Repubblica.

Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.