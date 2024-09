Europe : les plus beaux sentiers à découvrir en automne

Avec l'arrivée de températures plus fraîches et l'apparition de teintes dorées dans les paysages, l'automne est le moment idéal pour sortir ses chaussures de randonnée et emprunter certains des sentiers les plus pittoresques, mais aussi les plus tranquilles d'Europe.

Sentier de haute altitude dans le Tyrol autrichien, le Nauders High Trail offre des vues panoramiques sur l'Autriche, la Suisse et l'Italie à la fois. Situé à plus de 2 000 mètres d'altitude, le point le plus élevé de la promenade marque la frontière commune aux trois pays. En automne, les températures plus fraîches augmentent les chances d'avoir un ciel dégagé, ce qui permet d'avoir une vue ininterrompue sur les lacs minéraux et la flore aux teintes orangées des vallées et des forêts environnantes.