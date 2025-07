Voyage en harmonie : six villes européennes où la musique est partout

Ace of Base, Roxette, The Cardigans, Robyn et, bien sûr, ABBA… L'histoire musicale de la Suède ressemble à l’affiche d’un festival. Depuis des décennies, Stockholm est un poids lourd de la pop européenne et, désormais, les fans peuvent plonger dans cet héritage à succès au Musée suédois des arts du spectacle, qui explore l’histoire et l’avenir de la musique, du théâtre et de la danse.

L’Avicii Experience raconte l’histoire du regretté DJ à travers une collection de musiques inédites et du karaoké en réalité virtuelle, tandis que le club Trädgården fait danser les fêtards sous le pont de Skanstullsbron. Et dans la ville qui a vu naître Spotify, le vinyle a toujours sa place : les disquaires Bengans, Snickars et Mickes sont un rêve pour les mélomanes, tandis que Pet Sounds vend des disques d’occasion à côté d’un bar à cocktails.

Mais aucun séjour dans la ville ne serait complet sans un détour par ABBA The Museum, où la carrière du groupe suédois le plus célèbre est célébrée à travers des expositions interactives et des objets cultes.

À noter dans votre calendrier : Le Drömmen Festival réunira des légendes de la pop venues de Suède et du monde entier, dont Ronan Keating, les Gipsy Kings et Shirley Clamp. En juin 2026.

À écouter : It Must Have Been Love de Roxette.

4. DU CLASSIQUE À VIENNE

Tout comme le Danube, la musique traverse le cœur de la capitale autrichienne. Certains des plus grands virtuoses de l’histoire, de Mozart à Haydn, de Beethoven à Strauss, ont vécu et travaillé à Vienne, laissant un héritage musical aussi riche qu’atemporel.

Côté musique live, l’Opéra d’État de Vienne brille comme l’un des lieux de concert les plus fastueux du monde, tandis que la Salle dorée du Musikverein accueille l’Orchestre Mozart de Vienne. L’héritage de Mozart se perpétue lors de représentations données à l’Orangerie du château de Schönbrunn, là même où il créa L’Imprésario en 1786. La Maison Strauss est quant à elle la seule salle de concert au monde où se sont produits les quatre membres de la famille Strauss.

Mais tout ne se joue pas dans des cadres grandioses. Des récitals de piano intimistes sont organisés à la Mozarthaus, où le compositeur a vécu, tandis que l’église Saint-Anne (Annakirche), joyau baroque, accueille des concerts à prix abordables.

À noter dans l’agenda : 2025 marquera le bicentenaire de la naissance de Johann Strauss. Un concert spécial réunira l’Orchestre philharmonique de Vienne, l’Orchestre symphonique de Vienne et la violoniste Anne-Sophie Mutter le 25 octobre.

À écouter : Le Beau Danube bleu de Johann Strauss II.