Cinq villages pour explorer la Suisse la plus authentique

Nichée au cœur de l’Europe et frontalière de cinq pays, la Suisse séduit par son incroyable diversité. En prenant le temps de la parcourir en voiture, en train ou en téléphérique, on découvre des villages parmi les plus pittoresques du continent, où traditions locales, architectures variées et spécialités gastronomiques racontent autant d’histoires différentes. Des communautés alpines reliées à d’immenses glaciers aux hameaux hors du temps des régions laitières, en passant par les villages d’inspiration italienne bordant des lacs étincelants, chacun possède une identité propre et un charme singulier.

1. MÜRREN, RÉGION DE LA JUNGFRAU

Pourquoi y aller ? Pour vivre le rêve alpin.

Accroché à des falaises vertigineuses au-dessus de la vallée de Lauterbrunnen et de ses cascades, Mürren semble tout droit sorti d’un décor de cinéma. Que l’on y accède par le téléphérique le plus raide du monde depuis Stechelberg ou par le train longeant les crêtes depuis Grütschalp, l’arrivée offre un panorama exceptionnel sur les trois sommets emblématiques de la région de la Jungfrau : l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau.

Les pics glaciaires dominent ce village sans voiture, composé de chalets en bois sombre décorés de géraniums l’été et recouverts de neige l’hiver. À 1 650 mètres d’altitude, les activités de plein air sont omniprésentes. On peut notamment parcourir le Northface Trail, qui traverse des prairies fleuries au départ de l’Allmendhubel, ou emprunter la spectaculaire via ferrata reliant Mürren à Gimmelwald le long des falaises calcaires. Pour encore plus de sensations, prenez le téléphérique jusqu’au Schilthorn, à 2 970 mètres d’altitude. Ce sommet, rendu célèbre par le film de James Bond Au service secret de Sa Majesté (1969), abrite le restaurant Piz Gloria, offrant une vue à 360° sur près de 200 sommets alpins.

2. GUARDA, GRISONS

Pourquoi y aller ? Pour le calme et les grands espaces.

Loin de la foule, au cœur de la basse vallée de l’Engadine, Guarda s’étire sur un versant verdoyant à 1 650 mètres d’altitude, face à la silhouette acérée du Piz Buin dans les Alpes de la Silvretta. Guarda a conservé tout son caractère : ruelles pavées, chalets aux volets colorés ornés de fresques sgraffito (une technique consistant à gratter une couche de surface pour révéler une couleur sous-jacente) et fontaines de pierre où l’eau s’écoule en permanence.

À l’Ustaria Crusch Alba, les conversations en romanche résonnent dans une ambiance chaleureuse où l’on déguste des spécialités grisonnes comme la soupe d’orge au jambon cru ou la Bündner Nusstorte, une tarte caramélisée aux noix typique de la région. Avec seulement 160 habitants, Guarda offre une parenthèse hors du temps, surtout pour ceux qui s’aventurent dans le Parc national suisse voisin. Les sentiers y traversent des paysages sauvages fréquentés par les bouquetins, les chamois et les aigles royaux.

3. BETTMERALP, VALAIS

Pourquoi y aller ? Pour les glaciers.

Perché sur un plateau dominant la vallée du Rhône à 1 950 mètres d’altitude, Bettmeralp évoque l’univers du roman Heidi. Accessible uniquement par téléphérique, le village est composé de chalets en bois et d’une petite chapelle blanche dominant les environs.

En hiver, lorsque la neige recouvre les toits, les habitants se déplacent souvent en luge ou à skis dans le vaste domaine de l’Aletsch Arena. En été, les randonneurs viennent profiter d’une atmosphère paisible et de certains des plus beaux itinéraires de Suisse, le long du glacier d’Aletsch, long d’environ 23 kilomètres. Parmi les incontournables figure la randonnée reliant Bettmerhorn à Bettmeralp en passant par le lac Märjelensee, dont les eaux turquoise offrent des vues spectaculaires sur le glacier.

4. MORCOTE, TESSIN

Pourquoi y aller ? Pour les lacs.

Là où la Suisse rejoint l’Italie, sur les rives du lac de Lugano, Morcote figure régulièrement parmi les plus beaux villages du pays. Entre montagnes boisées, eaux bleu profond et élégantes demeures historiques bordées de portici (galeries couvertes à arcades), le décor est particulièrement séduisant. Les ruelles pavées serpentent entre terrasses viticoles et cyprès.

Le principal attrait du village demeure le Parco Scherrer, un jardin subtropical où s’épanouissent camélias, azalées, palmiers et lauriers-roses. Pour admirer l’un des plus beaux panoramas sur le lac, grimpez jusqu’à l’église Renaissance et baroque Santa Maria del Sasso. Les amateurs de gastronomie pourront également découvrir les vins biologiques du domaine familial Tenuta Castello di Morcote, réputé notamment pour ses merlots primés.

5. GRUYÈRES, FRIBOURG

Pourquoi y aller ? Pour les châteaux, le fromage et le chocolat.

Avec son château médiéval perché sur une colline et ses ruelles pavées, Gruyères possède un décor digne d’un film historique. De nombreux sentiers de randonnée et itinéraires cyclables sillonnent la campagne environnante, notamment le Sentier des Fromageries, une boucle d’environ 13 kilomètres traversant pâturages verdoyants et fruitières traditionnelles.

Le parcours relie notamment La Maison du Gruyère, où l’on découvre les secrets de fabrication du célèbre fromage, à l’authentique Fromagerie d’Alpage de Moléson, où le gruyère est encore préparé dans un chaudron de cuivre chauffé au feu de bois. Après une fondue moitié-moitié ou une meringue généreusement servie avec de la crème double de Gruyère, direction le village voisin de Broc pour visiter la Maison Cailler. Fondée en 1825, elle est l’une des institutions chocolatières les plus emblématiques de Suisse.