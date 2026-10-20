Dans les rues d’Odense, l’esprit du hygge danois prend vie

Située sur l’île de Fionie, dans la mer Baltique, la petite ville d’Odense reste largement méconnue, alors qu’elle ne se trouve qu’à 90 minutes de train de Copenhague. Ville natale du conteur du 19ᵉ siècle Hans Christian Andersen, son centre historique forme un ensemble compact et agréable à parcourir à pied, composé de rues pavées, de maisons à colombages et d’églises gothiques de brique, traversé par des cours d’eau sinueux. L’atmosphère y est résolument féerique, mais loin d’être figée dans le passé : sa jeune population étudiante insuffle un souffle contemporain à la culture danoise du hygge, grâce à ses nombreux cafés indépendants.

Impossible de comprendre Odense sans s’intéresser à son plus célèbre auteur. En descendant vers le sud depuis la gare, cela vaut la peine de faire halte au HC Andersens Hus, le musée consacré à l’écrivain qui a popularisé des contes danois tels que Poucette. Outre des ouvrages originaux et les délicates découpures de papier réalisées par Andersen lui-même, on peut y déguster un café ou des tartines dans le Café Deilig, habillé de bois clair et doté de vastes baies vitrées donnant sur les jardins environnants.

Les amateurs de littérature pourront prolonger l’expérience à proximité, chez StudieStuen. Cette librairie-café de seconde main située au 12 Nedergade propose de généreuses tasses de chocolat chaud onctueux accompagnées d’un assortiment éclectique d’ouvrages vendus à partir de 10 couronnes danoises (environ 1,34 €). Il suffit de choisir un livre dans les rayons, les anciens livres de cuisine ayant un charme tout particulier, avant de s’installer dans un large fauteuil.

Outre Andersen, Fionie a également vu naître le compositeur danois le plus célèbre du 19ᵉ siècle. Le musée Carl Nielsen, à quelques minutes à pied du HC Andersens Hus, propose un parcours interactif où objets et installations retracent les sources d’inspiration de ses compositions teintées de folklore.

On peut écouter plusieurs de ses œuvres un peu plus loin, au RecordPusher Vinyl Bar. Ce disquaire-bar, situé à quelques pas de Flakhaven, l’élégante place médiévale de la ville, encourage ses visiteurs à prendre leur temps entre les bacs de vinyles. On y sert aussi bien du café que des bières brassées à Odense, tandis que des artistes locaux de folk et de jazz s’y produisent régulièrement.