Europe : sept villes où contempler des cerisiers en fleur

Depuis des siècles, les Japonais célèbrent la floraison des cerisiers, appelés sakura, en organisant des festivals dans tout le pays afin de marquer la brève apparition annuelle de ces fleurs roses. Aux États-Unis, les adeptes des cerisiers en fleur se rendent en masse à Washington, D.C., pour admirer ces dernières à l’occasion d’un festival de quatre semaines. Il existe également d’autres lieux dans le pays où il est possible d’apercevoir ce fugace rosissement au début du printemps. L’Europe n’est pas non plus en reste lorsqu’il est question d’admirer ces fleurs délicates.

Planifiez votre visite de Stockholm au moment de la floraison des cerisiers et célébrez-la durant le Cherry Blossom Day, soit la journée des cerisiers en fleur, qui a lieu cette année le 28 avril. Des démonstrations d’arts martiaux, des ateliers sur la culture japonaise et des activités manuelles sont organisés sous la mer de fleurs roses recouvrant le Kungsträdgården, le « jardin du roi » en français, datant du 15e siècle, entre le port et le principal quartier commerçant. Les cerisiers ont été offerts au roi Charles XVI Gustave de Suède par le Japon en 1998 et fleurissent maintenant de part et d’autre d’un bassin creusé orné de fontaines et de marches permettant de s’installer et d’observer le paysage en savourant une crème glacée.