Découvrez la Lombardie, région incontournable d'Italie

NAVIGUER AUTOUR DU LAC DE GARDE

Privilégié par les voyageurs européens, le lac de Garde n'offre pas seulement des vues magnifiques, mais également des sessions de sports actifs tels que la planche à voile et la voile. Réservez une excursion en bateau et à pied et visitez Sirmione, située sur la rive sud du lac de Garde. La station balnéaire abrite le château de Scaligero, construit au milieu du 14ᵉ siècle par une famille véronaise.

« Sirmione est l'une de mes destinations préférées. Une belle journée en bateau, la possibilité de voir des siècles d'histoire et de prendre un bain de soleil ? Très italien », déclare la star de la chaîne Bravo, Andrea Denver.

La plage de Jamaica Beach, située dans la région, offre un accès facile à l'eau douce du lac et de magnifiques vues turquoises qui rappellent les Caraïbes. Pendant que vous êtes dans le coin, vous aurez sûrement envie de visiter la ville de Salò, connue pour son centre-ville baigné de soleil aux couleurs de sorbet et sa promenade au bord du lac qui rappelle la Côte d'Azur.

SKI ALPIN À BORMIO

Située dans la région de Lombardie, Bormio accueillera les épreuves de ski alpin et de ski de randonnée des Jeux olympiques d'hiver de 2026. Mais les visiteurs peuvent dévaler les pistes toute l'année dans la station de ski du même nom. Pensez à vous y rendre en été pour skier sur le glacier de Stelvio. Le ski d'altitude sur les sommets de la chaîne Ortles-Cevedale offre des kilomètres de ski sous un ciel bleu de mai à novembre.