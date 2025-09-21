Découvrez la Lombardie, région incontournable d'Italie
Ces conseils d'initiés révèlent la meilleure façon de découvrir le cœur de l'Italie du Nord, ses panoramas célèbres, ses circuits à vélo et sa gastronomie.
La région de la Lombardie, en Italie, offre à ses visiteurs une longue liste de choses à faire, notamment une promenade tranquille dans les rues pavées de Bergame pour voir la cathédrale de la ville et la Basilique Sainte-Marie-Majeure.
La Lombardie est le parfait équilibre entre l'Italie des siècles passés et la modernisation du pays. La Lombardie est connue pour la vie trépidante de Milan, premier pôle économique d'Italie, mais elle abrite également des villages médiévaux pittoresques, des stations balnéaires luxueuses, des lacs glaciaires et des cols de montagne époustouflants.
Des paysages naturels à couper le souffle comme le lac de Côme avec les Alpes en toile de fond sont autant de synonymes de la dolce vita. Les industries de la mode et de l'art milanais attirent les touristes et les hommes et femmes d'affaires du monde entier. La Lombardie est par ailleurs la région italienne qui compte le plus grand nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que le plus grand nombre de restaurants étoilés au guide Michelin.
Voici quelques expériences italiennes incontournables qui donneront aux touristes enthousiastes un véritable aperçu de la vie en Lombardie.
PROMENEZ-VOUS LE LONG DE LA VIA DELLE SORELLE
La Via Delle Sorelle est un sentier de 130 kilomètres pour les cyclistes et les marcheurs qui relie les villes de Bergame et Brescia. Cette randonnée de six à huit jours vous donnera l'occasion de tomber amoureux de paysages à couper le souffle : le lac d'Iseo, les vignobles de Franciacorta et des villages ruraux comme Nembro dans la vallée Seriana, dont l'architecture médiévale a été préservée. Les randonneurs peuvent commencer ou terminer leur randonnée à Bergame ou à Brescia.
La ville étant nichée au pied des Alpes, les murs vénitiens de Bergame, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont un incontournable. Ils offrent une vue imprenable sur les vallées environnantes et, par temps clair, on peut même apercevoir Milan. De l'autre côté de la piste, Brescia, la deuxième ville de Lombardie, abrite une scène artistique et nocturne très dynamique. Visitez le centre historique de la ville, qui comprend les ruines romaines du Capitole de Brescia et le musée de Santa Giulia, qui abrite près de 11 000 œuvres d'art et artefacts archéologiques.
Autrefois, la porte San Giacomo était l'entrée de Bergame pour ceux qui venaient de Milan. Aujourd'hui, elle est la principale porte d'entrée dans les murs vénitiens du 16ᵉ siècle de la ville, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant des années, la porte fermait à vingt-deux heures pour garantir la sécurité de la ville.
VISITE D'UNE EXPLOITATION DE CAVIAR DURABLE
Il est possible de faire une visite guidée d'Agroittica Lombarda, détenu par Calvisius Caviar, une marque de caviar italien. « Il est très important pour nous que les gens puissent venir visiter et voir nos esturgeons et la façon dont nous les élevons et en prenons soin parce que nous avons commencé à nous intéresser à la durabilité il y a longtemps ; c'est dans notre ADN », déclare Carla Sora, directrice générale de Calvisius Caviar.
La visite guidée comporte une dégustation de caviar pour 70 € par personne. L'entreprise attire la nouvelle génération d'amateurs de caviar qui sont désireux d'en apprendre plus sur l'endroit où on fabrique le produit et sont généralement impatients d'essayer des combinaisons originales.
TRAVAILLEZ VOS TALENTS CULINAIRES AVEC UN CHEF PROFESSIONNEL
Il n'est pas surprenant que les Lombards soient passionnés par la culture culinaire, avec soixante restaurants étoilés au guide Michelin dans la région. Le riz cultivé dans la vallée de Pô occupe une place centrale dans le célèbre risotto milanais crémeux au safran, accompagné d'ossobucco. La traditionnelle cotoletta milanese, escalope de veau panée cuite avec l'os, souligne l'influence autrichienne en Italie du Nord.
Visiter la Lombardie pour apprendre à cuisiner des plats régionaux comme les casoncelli à la façon de Bergame, un plat de pâtes farcies traditionnelles fabriquées dans la ville de Bergame, dans le nord de l'Italie.
Plongez dans l'univers culinaire de la région et participez à un cours de cuisine italienne authentique. Préparez un repas ou un plat traditionnel, comme les délicieux raviolis farcis, les casoncelli à la façon de Bergame, dans la cuisine de la cheffe Maria.
Originaire de Bergame, la cheffe Maria déclare que : « L'engouement international pour la cuisine italienne a revalorisé la cucina povera, c'est-à-dire les techniques culinaires traditionnelles issues de la population paysanne italienne d'autrefois. »
LE LUXE DU LAC DE CÔME
À moins d'une heure en train de Milan, le lac de Côme, le troisième lac le plus large d'Italie, est un arrêt populaire pour les personnes qui visitent la Lombardie. Avec les Alpes enneigées en toile de fond et les eaux vert émeraude du lac en contraste, il n'est pas étonnant que des célébrités telles que George Clooney, John Legend et Taylor Swift aient fréquenté cette destination digne d'une carte postale.
Passez une journée ou une nuit à l'hôtel de luxe cinq étoiles Grand Hotel Tremezzo, où vous pourrez explorer le lac de Côme avec style. L'hôtel dispose d'une flotte de bateaux italiens en bois ou de voiliers. Le concierge de l'hôtel peut organiser des excursions d'une journée pour visiter Côme et des villages pittoresques comme Varenna.
Tout en visitant le lac de Côme, paradis des célébrités, les voyageurs curieux peuvent passer la journée à visiter des villages pittoresques tels que Varenna (voir ci-dessus), Bellagio, Azzano et Lenno.
NAVIGUER AUTOUR DU LAC DE GARDE
Privilégié par les voyageurs européens, le lac de Garde n'offre pas seulement des vues magnifiques, mais également des sessions de sports actifs tels que la planche à voile et la voile. Réservez une excursion en bateau et à pied et visitez Sirmione, située sur la rive sud du lac de Garde. La station balnéaire abrite le château de Scaligero, construit au milieu du 14ᵉ siècle par une famille véronaise.
« Sirmione est l'une de mes destinations préférées. Une belle journée en bateau, la possibilité de voir des siècles d'histoire et de prendre un bain de soleil ? Très italien », déclare la star de la chaîne Bravo, Andrea Denver.
La plage de Jamaica Beach, située dans la région, offre un accès facile à l'eau douce du lac et de magnifiques vues turquoises qui rappellent les Caraïbes. Pendant que vous êtes dans le coin, vous aurez sûrement envie de visiter la ville de Salò, connue pour son centre-ville baigné de soleil aux couleurs de sorbet et sa promenade au bord du lac qui rappelle la Côte d'Azur.
SKI ALPIN À BORMIO
Située dans la région de Lombardie, Bormio accueillera les épreuves de ski alpin et de ski de randonnée des Jeux olympiques d'hiver de 2026. Mais les visiteurs peuvent dévaler les pistes toute l'année dans la station de ski du même nom. Pensez à vous y rendre en été pour skier sur le glacier de Stelvio. Le ski d'altitude sur les sommets de la chaîne Ortles-Cevedale offre des kilomètres de ski sous un ciel bleu de mai à novembre.
Les skieurs experts choisissent le glacier du Stelvio pour leurs entraînements d'été ! Après une journée sur les pistes, laissez-vous tenter par la tradition millénaire des bains thermaux de Bormio. Bormio possède neuf sources naturelles qui alimentent trois spas de bien-être. Réservez un séjour au QC Terme Bagni Vecchi pour découvrir la grotte à vapeur de San Martino qui mène à l'une de ces sources millénaires !
SE DÉPLACER
La Lombardie est très connectée avec trois aéroport majeurs de la zone : l'aéroport de Milan Malpensa, l'aéroport de Bergame-Orio Al Serio et l'aéroport Milan-Linate.
De nombreuses villes de Lombardie, comme Brescia, Bergame et certaines grandes villes comme Côme, sont accessibles depuis Trenord, le réseau ferroviaire régional. Les billets de train peuvent être achetés à la gare et sur des sites et applications pratiques tels que Trainline. Toutefois, si vous souhaitez explorer la région à votre rythme, vous pouvez envisager de louer une voiture à Milan.
Si vous souhaitez faire du vélo entre Brescia et Bergame, Moez eBikes à Bergame et Dosso Alto à Brescia sont de très bonnes adresses pour louer des vélos électriques.
OÙ PASSER LA NUIT ?
Si vous avez séjourné à Milan, envisagez de passer quelques nuits dans une ville plus petite comme Bergame pour explorer la région de la Lombardie. De nouveaux hôtels de charme, comme le Palazzo Santo Spirito dans la ville basse ou le Gombit Hotel, situé sur la pittoresque via Gombito dans la ville haute, offrent des séjours pratiques et centraux. Les visiteurs peuvent faire des excursions d'une journée dans la plupart des endroits mentionnés dans cet article, ce qui fait de Bergame une ville très pratique.
National Geographic propose également des visites à Milan, dont cette visite spéciale de la cascina, qui permet aux visiteurs de découvrir un autre aspect de Milan, avec notamment un apéritif de la ferme à la table.
Nneya Richards est une rédactrice et conférencière indépendante née à New York et basée en Italie du nord, qui couvre les voyages et le style. Suivez-la sur Instagram.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.