Les vagues de chaleur estivales bouleversent notre façon de voyager

Sur le plan statistique, il n'y a pas de définition universelle de la canicule, les variations des températures mondiales sont tout simplement trop importantes. Néanmoins, ce terme désigne une période de températures anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs. Selon Météo France, le terme « canicule » désigne une période de chaleur intense et durable, de jour comme de nuit, sur une période prolongée (au moins 3 jours) pouvant constituer un risque sanitaire. Les seuils de températures devant être atteints pour que l'on puisse parler de canicule varient toutefois selon les départements. Par exemple, en Île-de-France, il faut que les températures atteignent au moins 21 °C la nuit et 31 °C la journée, tandis qu'en Haute-Garonne, le seuil est le même la nuit mais il doit faire au moins 36 °C la journée.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies, l'activité humaine étant « sans équivoque » à l'origine du réchauffement climatique et de l'augmentation de ces phénomènes météorologiques extrêmes, la situation ne fera qu'empirer. « Nous sommes pratiquement certains que pendant les prochaines décennies au moins, voire les prochains siècles, il fera de plus en plus chaud », affirme Alejandro Saez Reale, spécialiste des vagues de chaleur et de leurs conséquences à l'Organisation météorologique mondiale à Genève. « L'impact sur les pays qui dépendent du tourisme pourrait être considérable ».

L'Europe se trouve au cœur des défis touristiques liés aux vagues de chaleur. Selon l'Organisation météorologique mondiale, il s'agit du continent qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre mais également du plus visité, la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce figurant systématiquement parmi les dix premières destinations mondiales. Le terme « coolcation », de plus en plus populaire, résume bien la tendance émergente chez les voyageurs de tout le continent qui cherchent des destinations aux températures plus douces.

Selon un rapport de la Commission européenne du tourisme (ETC, European Travel Commission en anglais), les destinations d'Europe du nord et de l'est figurent parmi celles qui connaissent la plus forte croissance touristique. La Finlande, la Norvège, la Pologne et l'Islande enregistrent des croissances à deux chiffres du nombre de touristes étrangers. Une étude menée en 2025 par l'ETC a révélé que 81 % des Européens adaptent leurs habitudes de voyage en raison du changement climatique, 15 % recherchant activement des climats plus frais et 14 % évitant les destinations sujettes à la chaleur extrême. Des agences de voyage telles que TUI et Thomas Cook font également état d'une demande croissante pour les pays nordiques.

Pourtant, selon l'ONU Tourisme, en 2025, la France et l'Espagne restaient les pays les plus visités au monde avec respectivement 102 millions et 96,8 millions de visiteurs ; l'Italie occupait quant à elle la cinquième place du classement. Si le rythme de croissance a peut-être ralenti, le nombre de visiteurs dans ces pays ne diminue pas.

L'Association of British Travel Agents (ABTA, l'Association britannique des agents de voyage) doute que les vagues de chaleur puissent redessiner la carte du tourisme, au moins à court terme. « D'après les retours de nos membres, il semble que dans l'ensemble, les gens continuent de voyager comme ils l'ont toujours fait, appréciant les destinations méditerranéennes pendant les mois d'été », indique un porte-parole. « L'accroissement de l'intérêt pour les destinations un peu plus fraîches reste l'exception plutôt que la norme ».

Les destinations qui dépendent du tourisme ont tout intérêt à faire en sorte que les vagues de chaleur n'entraînent pas un exode des voyageurs. Cela stimule des innovations qui, à terme, pourraient se généraliser. Séville, située dans une région d'Espagne surnommée le « four ibérique » en raison des vents soufflant depuis l'Afrique du Nord, est l'épicentre de l'un des pays les plus touchés par des vagues de chaleur. Les Sévillans ont l'habitude de mettre en place des mesures pour atténuer la chaleur. Ces mesures comprennent des systèmes de brumisation alimentés par l'eau de pluie dans les zones très fréquentées, un réseau de chambres souterraines de type aqueducs qui permet de faire baisser les températures ambiantes dans la rue jusqu'à 9 °C, des auvents dans les rues, ainsi que des « îlots de fraîcheur urbains », des oasis de végétation dense implantées à Séville mais également à Los Angeles, à Singapour, à Paris et dans des dizaines d'autres grandes villes.