Voyage en van : un safari autonome à travers l'Afrique du Sud et l'Eswatini

« Stop ! » Alors que ma voix résonne encore dans la voiture, mon mari Jon enfonce son pied sur le frein. Quelques instants plus tard, une petite trompe émerge des marulas qui bordent la route, puis une bien plus grande, suivie par d'imposantes défenses. Avec leur démarche silencieuse et chaloupée, les éléphants s'avancent sur le bitume juste sous nos yeux. Nous reculons, pour ne pas nous retrouver entre la mère et son petit. Face à nous, les deux animaux nous observent, calmement, alors que nous profitons de la scène à travers le pare-brise.

Pour vivre un tel moment avec des éléphants, beaucoup s'attendent à devoir payer le prix fort. Et dans une certaine mesure, ils n'ont pas tort. Les termes « safari » et « abordable » vont rarement de pair, mais ici en Afrique du Sud, même les petits budgets peuvent explorer la nature et partir à la rencontre de ses résidents. Pour une nuit dans le parc national Kruger, vous pouvez opter pour un lodge Singita, le groupe hôtelier dont raffolent Oprah Winfrey et Leonardo DiCaprio, et débourser environ 2 300 euros la nuitée… par personne. Cela dit, il existe d'autres façons, bien plus accessibles, de renouer avec la nature : louer un van pour sillonner les campements préférés des locaux, où le prix des emplacements avoisine les 330 rands (16 €).

Voilà notre plan pour les dix prochains jours. Dix jours pendants lesquels nous prévoyons de remplacer les exposés détaillés des guides professionnels, les negronis préparés avec soin et la douceur des draps en coton par des livres de seconde main sur la faune locale et une table à manger convertible en lit trop petit. Notre nid douillet sera un Mercedes Sprinter aménagé, légèrement cabossé, que nous avons récupéré chez Maui Motorhomes à l'aéroport de Johannesburg. Avec le blanc éclatant de sa carrosserie et le rugissement digne d'un tracteur de son moteur, il serait difficile de faire plus visible.

Pour nous, cette aventure en solitaire est une première, bien loin du confort offert par un guide ou un 4x4 plus traditionnel. Dans la file qui mène à la porte Malelane, l'un des nombreux points d'entrée au parc national Kruger et le plus accessible, nous roulons au pas avec une certaine appréhension. Des affichettes glissées par la fenêtre nous expliquent comment identifier un éléphant en musth, un terme utilisé pour décrire la période où leur taux de testostérone est au maximum, ce qui se manifeste par une sécrétion à l'odeur très forte au niveau des tempes et un comportement agressif. « Ne sortez jamais de votre véhicule, » nous indique un garde posté à la barrière. « On ne sait jamais ce qui rôde dans les parages. »