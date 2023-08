Le tourisme du bien-être, un marché en plein essor

Le tourisme du bien-être ne se limite plus aux spas et aux hôtels. « Il a évolué et s’est développé pour englober toutes les expériences bénéfiques à la santé mentale et physique des voyageurs », indique Paul Joseph, fondateur de Health and Fitness Travel, un voyagiste spécialiste des séjours bien-être. « Finies les vacances bien-être d’avant, qui consistaient à prendre l’avion et se prélasser sur un transat. Désormais, nous pouvons conseiller des retraites triées sur le volet à nos clients, qui incluent un programme bien-être sur mesure, axé sur la nutrition, l’activité physique, le coaching individuel ou les thérapies de guérison holistiques. Nous avons constaté une hausse significative des réservations après la pandémie, et ce malgré la crise du coût de la vie. »

C’est ce qu’Expedia surnomme la période de la « non normalité » du tourisme du bien-être. « Nous observons un intérêt renouvelé pour les séjours bien-être et une augmentation de la demande pour les destinations nature autres que la côte et la montagne », remarque Jon Gieselman, président d’Expedia Brands. « Il ne s’agit pas d’une nouvelle normalité, puisque les voyageurs s’intéressent à des tendances inattendues, mais plutôt d’une non-normalité ».

La société a ainsi constaté une hausse de 30 % de la demande pour les séjours bien-être entre 2021 et 2022 et a découvert que près de la moitié (46 %) des touristes internationaux étaient plus ouverts à l’idée de partir en séjour bien-être qu’auparavant. Et plus ces derniers sont décalés, mieux c’est. Le rapport sur les tendances en matière de voyage d’Expedia révèle ainsi que les activités aussi variées que la sylvothérapie, les stages culinaires, les sessions d’équilibrage des chakras, les cours de yoga avec des chiots et les thérapies par le rire étaient bien plus populaires que certaines offres de spa classiques.

Mais que signifie vraiment le terme « bien-être » aujourd’hui ? Selon le Global Wellness Institute (GWI), une organisation américaine à but non lucratif qui dépend du Global Wellness Summit (laquelle mène des activités de recherche et commerciales dans l’ensemble du secteur depuis 2007), celui-ci a plusieurs définitions. Il peut être associé à des vacances sportives et des voyages d’aventure centrés sur l’amélioration du sentiment de bien-être et de l’équilibre de vie, ainsi qu’à des retraites spirituelles et thérapies physiques. Le marché connaît un véritable essor : selon le GWI, l’économie du bien-être devrait croître de 9,9 % en moyenne par an entre 2023 et 2025 (elle génèrera alors 7 billions de dollars [6,35 billions d’euros] de recettes).

Fondée en 2018 avec pour objectif d’encadrer le secteur en croissance du tourisme du bien-être, l’organisation américaine à but non lucratif Wellness Tourism Association (WTA) définit ce dernier comme permettant au voyageur « de garder ou d’adopter un mode de vie sain, ou de le renforcer, et de maintenir ou d’accroître le sentiment de bien-être d’un individu ».

« Ce qui constitue un séjour bien-être est subjectif », analyse Justin Francis, cofondateur et PDG de Responsible Travel, une agence de voyages éthique. « Des séjours de peinture dans les Highlands écossaises ou du camping sauvage mettent autant le bien-être à l’honneur qu’une retraite végane de Pilates. Les séjours bien-être sont simplement l’occasion de recharger ses batteries, physiquement et mentalement ».

L’agence a étoffé son offre de nombreuses destinations nature depuis la pandémie, en réponse à la hausse de la demande pour ce type de vacances. Par exemple, les activités comme le kayak de rivière ont gagné en popularité et cet intérêt pour les séjours permettant aux clients de se concentrer sur leur bien-être physique a augmenté de près de 100 % au cours des cinq dernières années. « Nous sommes tous bien plus conscients des bénéfices qu’il y a à éteindre nos téléphones et à être dehors », ajoute Justin Francis.

RELAXATION ACTIVE

Nos habitudes en matière de voyage ont commencé à évoluer bien avant la pandémie. Dans un rapport publié en 2021 par McKinsey, 79 % des personnes interrogées estimaient que le bien-être était important et 42 % qu’il était une priorité absolue, mais cela faisait deux à trois ans déjà que les consommateurs de chaque marché sondé lui accordaient une plus grande place (de 27 % à 65 %). Au cours de la dernière décennie, les tapis de yoga sont devenus la norme dans les hôtels branchés et l’accès à la salle de sport est devenu un incontournable, tandis que les stations thermales connaissent une expansion considérable.

Les séjours sportifs ont eux aussi la côte, grâce à leurs bénéfices tangibles et à leurs résultats mesurables (comme le nombre de kilomètres parcourus en randonnée). Ce boom du « tourisme de l’endorphine » attire des voyageurs cherchant à se surpasser dans la nature (pensez marathons dans le désert ou trail en montagne). En Europe, les Alpes sont en quelque sorte devenues le terrain de jeu du bien-être en extérieur. Un rapport publié en 2020 par France Montagnes, une association faisant la promotion du tourisme dans les Alpes françaises, rapportait que pour 70 % des voyageurs, la montagne était synonyme de bien-être.

« Depuis plusieurs années, et plus particulièrement depuis la pandémie de COVID-19, la montagne séduit les touristes en quête d’évasion, de nature et de bien-être, à côté d’activités plus sportives », explique Jean-Luc Boch, président de l’association. Outre les incontournables pratiques sportives, figurent aussi d’autres plus inédites, axées sur la communion avec la nature. Les voyageurs peuvent ainsi apprendre à rassembler un troupeau de chèvres, prendre part à une baignade méditative dans les cascades, partir cueillir des plantes médicinales ou encore courir des marathons en pleine conscience.