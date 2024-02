À quoi ressemble la vie pendant la "nuit polaire" ?

On appelle ce phénomène la nuit polaire, mais à quoi correspond-t-il vraiment ? Quand se produit-il et pourquoi ? Comment les personnes et la faune qui le vivent le supportent-elles ?

En termes simples, la « nuit polaire » désigne une période pendant laquelle le Soleil ne dépasse pas la ligne de l'horizon pendant plus de vingt-quatre heures. Elle se produit en hiver, au nord du cercle polaire arctique et au sud du cercle polaire antarctique, deux lignes circumpolaires situées à 66,6 degrés de latitude nord et sud, respectivement. Plus on se rapproche des pôles, plus elle dure longtemps. Au pôle Nord, par exemple, le Soleil se couche à la mi-septembre, quelques jours après l'équinoxe d'automne, et ne se lève qu'à la mi-mars, ce qui crée, aux pôles, une nuit polaire de 179 jours. À des endroits plus éloignés des pôles, elle peut durer environ vingt-quatre heures lors du solstice d'hiver.