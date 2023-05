Finlande : un week-end idéal à Punkaharju, au cœur de la région des lacs

Relativement peu connue en dehors de la Finlande, mais à seulement quatre heures de train au nord-est d’Helsinki, Punkaharju est une terre tranquille caractérisée par des bouleaux et des épicéas, des eaux pures et cristallines et un air frais. Située dans l’est de la Finlande, dans la région du lac Saimaa, et faisant partie de la vaste « région des lacs finlandais », elle a été désignée « Paysage national » par le pays, une distinction reflétant sa beauté naturelle et le rôle important que joue la culture forestière dans l’imaginaire finlandais.

Havre pour les amoureux de la nature et de la vie en plein air, Punkaharju est l’endroit où les Finlandais viennent trouver refuge et se reposer. On comprend sans mal pourquoi la région attire depuis si longtemps artistes, écrivains et poètes (J.R.R. Tolkien s’en serait même inspiré pour imaginer sa Terre du Milieu). Le Saimaa, véritable labyrinthe et plus grand lac de Finlande avec ses 15 000 km de rives, domine le paysage. Lors des longues journées d’été baignées de lumière, on peut venir y nager, y faire de la randonnée, du paddle, une croisière ou encore du vélo. Mais étant donné son immensité, la plupart du temps, vous n’y croiserez personne.

Aventurez-vous encore plus loin et découvrez des galeries d’art contemporain et des délices gastronomiques inspirés par des aliments provenant de la forêt. Prenez votre temps pour explorer les forêts de Punkaharju à pied ou en deux-roues ou bien laissez-vous tenter par le reste de la région de Saimaa qui ne manque pas d’opéras de renommée mondiale, de petites villes calmes comme Mikkeli et Imatra, ni d’ailleurs de producteurs en circuit court.



JOUR 1 : PATRIMOINES ET VUES LACUSTRES

Matinée

Découvrez le patrimoine de la région à l’Hotelli Punkaharju, élégant hôtel rose pastel qui est le plus ancien de Finlande. Niché dans une forêt de pins sur une crête surplombant le lac Saimaa, c’est un lieu de pèlerinage pour les Finlandais. En 1803, quand Punkaharju était occupée par la Russie, peu avant la guerre de Finlande, l’empereur russe Alexandre Ier fut si enchanté par la beauté de l’endroit qu’il promulgua une loi le déclarant « terre protégée ». En 1845, une maison de garde forestier y fut construite, puis des chambres à destination des voyageurs furent ajoutées et l’hôtel vit le jour. Désormais, la propriété est détenue par Saimi Hoyer, top-modèle finlandaise et cueilleuse de champignons notoire, et est devenue le cœur du milieu culturel de Punkaharju.

Après-midi

Parcourez les 2,5 km du sentier naturel Topeliuksen polku à pied ou à vélo (des VTT peuvent être loués à l’hôtel). Cet itinéraire fait partie de l’itinéraire Harjureitti (28 km environ) et serpente au bord du lac Saimaa. Ne vous pressez pas, prenez le temps d’inhaler le doux parfum des pins, d’écouter le chant du pipit des arbres (Anthus trivialis) et de contempler l’eau calme. Le sentier se termine dans le parc du Kruunupuisto, un ancien sanatorium proposant divers traitements. De là, vous pouvez rejoindre la superbe et étroite route de crête qui vous ramènera au village de Punkaharju. Les Finlandais l’ont élue route la plus pittoresque du pays, et l’on comprend pourquoi. Empruntez-la jusqu’au village et allez prendre un korvapuusti (un pain à la cannelle) à la boulangerie du coin pour savourer tranquillement votre lent retour.

Soirée

À trente minutes de train et de route de Punkaharju se trouve Savonlinna, ville nichée au sein d’un archipel qui se distingue par son festival d’opéra de renommée mondiale. Cet événement annuel se tient au château médiéval d’Olavinlinna tout le long du mois de juillet et vaut bien le détour, que vous soyez amateur d’opéra ou non. Construit au 15e siècle sur un rocher au milieu du lac Saimaa et accessible par un pont, ce château de pierre jouit d’une atmosphère merveilleuse. Avant la représentation, régalez-vous d’une mustikkapiirakka (tarte aux myrtilles) au Cafe Saima, un café-restaurant du port géré en famille. Ou bien embarquez sur le S/S Punkaharju, un bateau à vapeur, pour une croisière de 90 minutes au coucher du soleil qui vous offrira un point de vue unique sur le château et le paysage urbain.