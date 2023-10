Berlin, nouvelle destination des gastronomes

La scène culinaire berlinoise ne s’est jamais aussi bien portée. Ces dix dernières années, les loyers bon marché et la réputation de la ville propice à la créativité ont permis aux entrepreneurs culinaires locaux d’expérimenter et de se développer. Ces conditions ont aussi attiré des chefs et restaurateurs du monde entier, comme Victoria Eliasdóttir, danoise formée en Islande et directrice culinaire chez Dóttir, un établissement dont la cuisine est centrée sur les légumes, ou encore le Vancouvérois Dylan Watson-Brawn, chef et co-fondateur du restaurant étoilé Ernst et de son « petit frère » minimaliste Julius, élu meilleur chef d’Allemagne par Gault-Millau en 2022.

Des « supper clubs » à la street-food en passant par les vins naturels et la cuisine levantine, Berlin a adopté les tendances internationales et la cuisine de ses immigrants. Les restaurants nouvellement étoilés côtoient des stands de nourriture à emporter novateurs, façonnant ainsi une scène culinaire diverse et en constante évolution. Les visiteurs ont un choix incalculable d’options. La capitale allemande regorge d’excellentes adresses pour manger, le plus souvent situées dans des lieux surprenants, mais encore faut-il les trouver.

L’ancien quartier de l’Allemagne de l’Est, Mitte, est ainsi connu pour ses adorables cafés nichés dans des cours et à travers la ville, les restaurants occupent des lieux étonnants. Lovis, un établissement contemporain mettant à l’honneur la cuisine allemande, se trouve dans une ancienne prison pour femmes aux murs de briques. Une ancienne chapelle restaurée avec goût abrite 21gramm, adresse phare pour bruncher. Situé dans un écrin de verdure, le Café Botanico met à l’honneur le principe du « jardin à l’assiette » avec des plats d’inspiration italienne frais et légers incorporant des produits issus de la permaculture et récoltés sur place.

Les vegans ne sont pas en reste à Berlin, la cuisine végétale ayant été le moteur de l’innovation culinaire dans la ville. Ils peuvent ainsi déguster de savoureux donuts chez Brammibal’s Donuts, une chaîne fondée en 2015 dans la capitale allemande, ou encore un menu en quatre services au restaurant Frea, qui a décroché une Étoile Verte Michelin. Et grâce au récent essor des cafés et des torréfacteurs « third wave » (de la troisième vague en français), les accros à la caféine ont le choix au moment de boire quelques-unes des spécialités à base de café de la ville. Parmi les meilleures adresses figurent Distrikt Coffee, dans le quartier de Mitte ou encore Kaffe 9 à Kreuzberg.