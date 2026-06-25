Le Mobilier national : quatre siècles de mobilier d’État et de savoir‑faire français

Pour la nouvelle saison de la série Les plus belles destinations diffusée sur Disney+, Antoni Porowski a choisi d’emmener les spectateurs découvrir Paris, et l'une des adresses les moins connues du grand public est sans doute le Mobilier national. On l'y suit cheminant entre les trônes dorés et les sièges modernistes, s'arrêtant devant un fauteuil commandé jadis par Napoléon Ier, puis devant une table qui a vu se succéder les investitures présidentielles.

À ses côtés, Lucile Montagne, qui dirige les collections de design, de tapisseries et de tapis contemporains de la maison, lui présente cette grande institution.

UN DÉPÔT VIVANT

Le Mobilier national est l'héritier du Garde-meuble de la Couronne, qui veillait sous l’Ancien Régime sur les meubles et les tentures des palais royaux. Fondé en 1604 sous Henri IV, puis réorganisé en 1663 par Louis XIV, il a traversé les régimes sans renoncer à sa vocation première : meubler les résidences présidentielles et les grandes adresses de la République, du palais de l’Élysée jusqu’aux ambassades disséminées à travers le monde. Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, il veille aujourd'hui sur près de 100 000 meubles et œuvres textiles, dont une part repose en réserve tandis que l'autre orne ces décors officiels.

Conservatrice du patrimoine, Lucile Montagne porte au sein de la maison un titre singulier, celui d’inspectrice des collections. Ce statut la mène jusque sur les lieux de dépôt, où il lui revient de s'assurer que chaque œuvre se trouve à sa place et qu’elle s’y porte bien. Avec huit consœurs et confrères, elle parcourt le pays. « On a environ 600 adresses de dépôt, des ministères, un peu partout en France, l’Élysée, des ambassades… », énumère-t-elle.

Rien, dans ces collections, ne dort derrière une vitrine. Ministres et chefs d’État s’en servent au quotidien. « Les meubles étant en usage, ils s’abîment forcément. C’est normal, comme les meubles chez nous », relève l’inspectrice. Sept ateliers de restauration se relaient pour leur rendre leur éclat, et près de 2 000 pièces y sont traitées chaque année.

À cette mission séculaire est venue s'ajouter, le 1er janvier 2025, une organisation nouvelle, née de l’union du Mobilier national et de la Cité de la céramique de Sèvres et de Limoges, l'illustre manufacture de porcelaine née au XVIIIe siècle. Le nouvel ensemble forme un établissement public que préside Hervé Lemoine et que l’État a doté, pour la seule année 2025, d’un budget de 51 millions d’euros.