Antoni Porowski, à la découverte de l’âme des villes
Entre rencontres, cuisine et instants imprévus, Antoni Porowski explore ce qui fait le cœur des villes et raconte pourquoi les plus beaux voyages sont souvent ceux que l’on ne planifie pas.
La nouvelle série documentaire National Geographic, Les plus belles destinations avec Antoni Porowski, met en avant les plus belles villes du monde et sera disponible sur Disney+ à partir du 8 juin.
Les plus belles destinations avec Antoni Porowski, série inédite, sera diffusée les samedis 13 et 20 juin à 21h00 sur National Geographic.
Antoni Porowski a fait ses premières armes à la télévision dans le programme Queer Eye, qui a clôturé sa dixième et dernière saison au début de l'année. Antoni Porowski, cuisinier autodidacte, a parcouru le monde dans la série Les racines du goût, produite par National Geographic, en compagnie d'invités célèbres. Il se lance aujourd'hui dans une nouvelle quête culinaire avec la série documentaire Les plus belles destinations avec Antoni Porowski, dans laquelle il explore des joyaux cachés et vit des expériences uniques dans des villes comme Paris, Londres, New York et Mexico.
Quelle était votre première aventure ?
C'était probablement un road trip au cap Hatteras, en Caroline du Nord. Il y a là-bas un endroit appelé Canadian Hole où se rendent les véliplanchistes canadiens, comme mon père. On louait parfois une maison dans ce village de pêcheurs où les maisons étaient construites sur pilotis pour résister à la saison des ouragans. D'autres fois, on logeait dans un motel pour pêcheurs car on avait un chien et les chiens n'étaient pas admis dans beaucoup d'hôtels. C'était très rétro, les pêcheurs y vidaient leurs poissons.
Qui est la personne la plus marquante que vous ayez rencontrée ?
Lorsque mon père a pris sa retraite, nous avons fait un voyage père-fils en Pologne, d'où nous sommes originaires. Nous sommes allés à Zakopane, dans les Tatras, une région très appréciée pour la randonnée en été et pour le ski en hiver. Nous avons rencontré une vieille dame qui vendait de l'oscypek, un fromage fumé qui sent fort. C'était une grand-mère adorable et souriante mais aussi très directe, qui nous disait quoi faire. Elle a négocié avec mon père, qui a fini par acheter cinq fois plus de fromages qu'il n'en voulait. Elle nous a vraiment marqués.
Les Tatras polonaises sont très prisées des randonneurs, qui logent dans la ville de Zakopane, située au pied des montagnes.
Où aimez-vous manger quand vous rentrez chez vous, à Montréal ?
Lorsque mon compagnon, qui est aussi Polonais, est venu à Montréal pour la première fois, je l'ai amené dans mon vieux repaire, le Stash Café, un restaurant polonais où mon père, ma tante et moi-même avons tous travaillé. Il est décoré de ces magnifiques affiches de Tamara de Lempicka [une peintre Art déco polonaise], de vieux bancs d'église, de suspensions rouges... Ça me rend vraiment nostalgique. Quand j'étais petit, leurs feuilles de chou farcies et leurs pierogi à la viande étaient mes plats préférés. Comme cela prend beaucoup de temps à préparer, on n'en mangeait pas vraiment à la maison.
Parlez-nous du tournage des Plus belles destinations avec Antoni Porowski.
Les émissions de voyage ne manquent pas mais je pense que, vu la situation actuelle dans le monde, cette série est formidable. Que l'on prévoie un voyage pour s'évader un peu ou que l'on veuille simplement rêver un peu. Nous avons tourné à Paris, à Londres, à Mexico et à New York. Nous avons très vite compris, que ce soit en rencontrant un bénévole au marathon de New York ou la cheffe Elena Reygadas à Mexico, que ce sont toujours les histoires humaines qui comptent ; ce sont ces personnes qui font vivre ces villes.
Qu'avez-vous le plus apprécié à Londres ?
C'est une ville qui déborde d'énergie et il y a tellement de choses à faire que l'on peut se sentir submergé (c'est à ce moment-là que j'ai instinctivement envie de toucher de l'herbe). Nous avons tourné aux jardins de Kew, l'un des endroits abritant l'une des biodiversités les variées au monde et un véritable havre de bien-être. Je me suis occupé des nénuphars et j'ai fait du yoga dans la serre Temperate House.
les plus populaires
Dans le cadre de l'émission, Antoni Porowski a participé aux efforts de conservation et au programme bien-être des jardins de Kew, à Londres.
La destination préférée d'Antoni Porowski est la capitale française, réputée pour son charme et son histoire inépuisables.
Quel est l'endroit où vous pourriez retourner encore et encore ?
L'idée selon laquelle « Paris est toujours une bonne idée » est vraie. Bien que ce soit une ville très cosmopolite, il y a chez les Français quelque chose de vraiment décontracté. Mais en tant que New-Yorkais habitué à marcher vite partout, il m'a fallu un certain temps pour m'y faire. C'est une ville chargée d'histoire et j'adore ses marchés, qu'il s'agisse de nourriture ou de mobilier. J'y suis allé récemment avec mon compagnon et nous nous demandions quoi acheter pour le dîner. Nous avons fini par acheter une quantité incroyable de fromages, deux baguettes et de la confiture, que nous avons mangés en regardant la télé française dans notre lit. Nous nous sommes sentis un peu mal le lendemain mais je n'avais jamais mangé de gruyère aussi bon.
Quelle est l'expérience la plus difficile que vous ayez vécue en voyage ?
Une fois, j'ai atterri à Cuzco, au Pérou, et le plus grand défi a été l'altitude. Des accompagnateurs aidaient les voyageurs à récupérer leurs bagages, les niveaux d'oxygène étaient tellement bas qu'ils n'avaient pas l'énergie nécessaire pour le faire. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, l'équipe de la réception nous a conseillé de ne pas quitter l'établissement pendant les douze premières heures. Ils avaient raison : je suis sorti et j'étais à bout de souffle en quelques secondes.
Avez-vous une philosophie personnelle du voyage ?
J'aborde le voyage de la même façon que j'aborde mes recettes. Je m'informe avant de partir et, une fois sur place, je mets tout ça de côté et je me laisse porter. Préparez un itinéraire mais laissez-vous la liberté de passer par la rue qui vous attire. Et ne vous souciez pas de créer un carrousel Instagram parfait. Tous mes meilleurs souvenirs sont des moments qui n'étaient pas prévus.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.