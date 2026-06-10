Antoni Porowski, à la découverte de l’âme des villes

Antoni Porowski a fait ses premières armes à la télévision dans le programme Queer Eye, qui a clôturé sa dixième et dernière saison au début de l'année. Antoni Porowski, cuisinier autodidacte, a parcouru le monde dans la série Les racines du goût, produite par National Geographic, en compagnie d'invités célèbres. Il se lance aujourd'hui dans une nouvelle quête culinaire avec la série documentaire Les plus belles destinations avec Antoni Porowski, dans laquelle il explore des joyaux cachés et vit des expériences uniques dans des villes comme Paris, Londres, New York et Mexico.

Quelle était votre première aventure ?

C'était probablement un road trip au cap Hatteras, en Caroline du Nord. Il y a là-bas un endroit appelé Canadian Hole où se rendent les véliplanchistes canadiens, comme mon père. On louait parfois une maison dans ce village de pêcheurs où les maisons étaient construites sur pilotis pour résister à la saison des ouragans. D'autres fois, on logeait dans un motel pour pêcheurs car on avait un chien et les chiens n'étaient pas admis dans beaucoup d'hôtels. C'était très rétro, les pêcheurs y vidaient leurs poissons.

Qui est la personne la plus marquante que vous ayez rencontrée ?

Lorsque mon père a pris sa retraite, nous avons fait un voyage père-fils en Pologne, d'où nous sommes originaires. Nous sommes allés à Zakopane, dans les Tatras, une région très appréciée pour la randonnée en été et pour le ski en hiver. Nous avons rencontré une vieille dame qui vendait de l'oscypek, un fromage fumé qui sent fort. C'était une grand-mère adorable et souriante mais aussi très directe, qui nous disait quoi faire. Elle a négocié avec mon père, qui a fini par acheter cinq fois plus de fromages qu'il n'en voulait. Elle nous a vraiment marqués.