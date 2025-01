Quelles sont les origines de la tartiflette ?

Le reblochon bénéficie d'une Appellation d'origine protégée qui définit la zone de production, les étapes de fabrication et les trois races de vache autorisées pour la production du lait. Pour le Syndicat et de nombreux cuisiniers, il n'y a de tartiflette qu'au reblochon, mais certains chefs osent utiliser d'autres fromages. Ainsi, James Martin propose une version à la tomme, un fromage également produit dans les Alpes, moins gras et donc moins crémeux. Dans son livre, Cheese, Michel Roux présente une tartiflette à l'Aletsch Grand Cru, un fromage gras à pâte dure originaire de Suisse. Citons également la morbiflette, une variation à base de morbier du Jura, ou encore la munstiflette et son Munster, fromage emblématique des Vosges et de l'Alsace.

Quant aux pommes de terre, le Syndicat recommande des variétés à chair ferme, comme la roseval ou la belle de Fontenay. Pour Alex Jackson, la pomme de terre idéale a la peau rouge et une chair ni trop ferme, ni trop farineuse. Dans certaines recettes, les pommes de terre sont simplement rissolées avant d'être passées au four, mais Alex Jackson recommande de les blanchir et de les sécher avant de les faire rissoler afin d'obtenir la pomme de terre parfaite à ses yeux : croustillante et dorée à souhait. Jackson ajoute également de l'eau aux pommes de terre, ainsi qu'un mélange de crème et de crème double. « L'astuce, c'est de le faire avant l'ajout du fromage et le passage au four, pour un résultat délicieusement crémeux », précise-t-il.