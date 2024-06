Les Dolomites italiennes, nouvelle destination nature et bien-être

Bien que l'escalade du Santner reste l'une des randonnées les plus populaires de l'Alpe di Siusi, je me concentre sur des activités beaucoup plus douces. La devise de Sensoria est de se connecter à la nature, ce qui est facilement réalisable dans un tel environnement. Patrick a choisi un sentier qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble des sommets qui entourent le plateau, parsemé de prairies douces, de taches de crocus mauves, de ruisseaux peu profonds et de rivières bordées de pins, d'épicéas et de sapins.

Avec ses cinquante-six kilomètres carrés, l'Alpe di Siusi est le plus grand alpage d'Europe. À travers les prairies, je peux voir à des kilomètres dans toutes les directions. Je respire profondément l'air pur au rythme de mes pas. Patrick me montre les bosses de Sasso Lungo, d'une hauteur de 3 181 mètres, et de Sasso Piatto avec ses 2 955 mètres, puis nous atteignons une butte d'où nous apercevons la pointe lointaine de Marmolada, qui mesure 3 343 mètres de haut. Il s'agit du plus haut sommet des Alpes italiennes, connu sous le nom de « Reine des Dolomites ».

Patrick est convaincu que ces montagnes sont la clé du bien-être de sa famille. « Nous avons une bonne vie ici », déclare-t-il lorsque nous nous arrêtons à mi-parcours pour prendre un café à l'Edelweiss Hut, une cabane en rondins. Des serveuses vêtues de dirndls sortent de la petite cuisine, apportant des pichets de bière et de minuscules verres de grappa artisanale aux randonneurs installés dans des chaises en rondins. « Quand j'étais enfant, chaque dimanche, nous escaladions une montagne différente. Aujourd'hui, j'y vais avec mes enfants. Nous respirons l'air pur et ils sont en contact avec la nature. »

Le lendemain, je fais une « promenade de santé » avec Lea Oberhofer, copropriétaire de Sensoria, à travers les forêts du plus ancien parc naturel du Tyrol du Sud, le Parco naturale Sciliar-Catinaccio, qui entoure l'hôtel. Ses instructions sont simples : « Observez, touchez, sentez… soyez présente ». Je laisse le bout de mes doigts retracer l'écorce sèche des épicéas, les pointes des genévriers, les empreintes de sabots dans la boue laissées par des chevaux qui passaient dans la forêt et les têtes soyeuses des graminées qui croisent notre chemin. « Je me déconnecte plus facilement dans les montagnes parce que je dois me concentrer sur les chemins », explique Lea. Je vois ce qu'elle veut dire : les sentiers accidentés exigent de la concentration. Il y a d'épaisses racines d'arbres exposées, ainsi que des pentes et des terrains inégaux à parcourir. Alors que je suis déjà à bout de souffle, sa délicate silhouette semble flotter entre les arbres comme une nymphe des bois. « C'est apaisant. On se détend mentalement et physiquement ici. »

Elle me charge de ramasser des objets sur le sol de la forêt. « Choisissez des choses qui vous attirent », dit-elle. « Donnez-leur une signification et, lorsque vous êtes prête, jetez-les ». L'acte même de choisir un objet concentre l'esprit et, un instant plus tard, je serre une pomme de pin dans une main, calme et contemplative.