L’Australie en camping-car : tout ce que vous devez savoir

QUEL CAMPING-CAR CHOISIR ?

Il existe différents types de camping-cars, allant de modèles compacts, pour deux, à des options à 6 couchettes, une cuisine et une salle-de-bain. Vous devez donc avoir une idée de l’espace dont vous aurez besoin et de votre aptitude à conduire un véhicule plus large. Si vous comptez sortir des routes dans des régions reculées, vous préférerez un 4×4. Si vous restez sur des terrains de camping rudimentaires, comme ceux de certains parcs nationaux, une salle de bain intégrée vous sera utile. PERMIS DE CONDUIRE

Pour louer un camping-car en Australie, vous devez avoir plus de 18 ans, voire 21 ans pour certaines agences, et être titulaire du permis B depuis plus d’un an. Les prérequis n’étant pas les mêmes dans toutes les agences, contactez ces dernières à l’avance pour vérifier. Un permis de conduire international vous sera demandé. Attention, en Australie, on roule à gauche ! Le volant est à droite et les commandes sont inversées. Rassurez-vous, il existe des véhicules automatiques qui vous faciliteront la conduite. RENDRE SON CAMPING-CAR AILLEURS QU'AU LIEU DE LOCATION, C'EST POSSIBLE ?

La plupart des agences vous laisserons réserver un aller simple. Assurez-vous simplement de prévoir un point de chute judicieux pour la fin de votre voyage. Les locations pour un aller simple entraînent généralement des frais additionnels. QUAND PARTIR ?

Vous pouvez conduire sur les routes allant de Melbourne à Adélaïde et à l’Australie-Occidentale toute l’année. Cependant, en partant au printemps, soit en octobre et novembre dans l'hémisphère sud, et en automne, mars et avril, vous profiterez du soleil et de températures plus douces. L’été, le mercure peut atteindre environ 45°C à l’est comme à l’ouest australiens. Pour éviter la foule, renseignez-vous sur le calendrier des vacances scolaires sur australia.com. OÙ SE GARER POUR UNE NUIT ?