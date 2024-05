Sept des plus beaux sites mayas à visiter au Mexique

Avant que les Espagnols ne colonisent l'Amérique centrale au 16e siècle, les Mayas étaient l'une des civilisations les plus sophistiquées de l'hémisphère ouest. Ils ont mis au point un système calendaire complexe grâce à leurs connaissances de l'astronomie et des mathématiques. Ils ont utilisé des hiéroglyphes pour consigner leur histoire et ont construit de grandes villes richement décorées, dotées de pyramides, de temples et de grandes places.

À son apogée, la civilisation Maya comptait quarante villes en Amérique centrale, couvrant le sud du Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Belize, le Salvador et le Nicaragua. Dans les États sud-mexicains du Yucatán, Quintana Roo et Chiapas, beaucoup de ces complexes subsistent encore aujourd'hui, offrant aux visiteurs un aperçu unique de la vie sociale, culturelle et religieuse des Mayas. Le complexe le plus large pouvait accueillir jusqu'à 50 000 personnes.

Des sites soigneusement reconstruits aux temples rituels et pyramides sauvages recouvertes par la jungle, voici les anciennes ruines mayas à ne pas manquer dans le sud du Mexique.

1. CHICHEN ITZA

Considérée comme l'une des sept nouvelles merveilles du monde, Chichen Itza, magnifiquement préservée, est l'un des sites les plus célèbres du Mexique. Malgré la foule, rares sont ceux qui repartent déçus d'El Castillo, une pyramide soigneusement restaurée qui s'élève à 24 mètres de haut et compte 365 marches. Le tlachtli de la ville, le plus grand terrain de jeu de balle maya des Amériques, est également très apprécié.

2. TULUM

Occupée jusqu'au 16e siècle, Tulum fut l'une des dernières cités habitées par les Mayas et la seule construite sur la côte. Ses pyramides ne sont pas aussi larges que celles des autres ruines mayas du Mexique. Mais le cadre, situé sur des falaises de 12 mètres de haut surplombant les eaux turquoise des Caraïbes, au sud de Cancun, compense largement ce manque.

3. COBÁ