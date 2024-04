Les 10 meilleurs hôtels d'Hong Kong

Pour des nuits comme dans les films

Cet hôtel de Kowloon s'étend sur le bord de Victoria Harbour et ses chambres qui donnent vue sur l’eau, la seule option à choisir, offrent un panorama parfait sur la métropole. Le jour, les jonques traditionnelles en bois, les cargos et les bateaux de croisière glissent sur l'eau. À la tombée de la nuit, des éclairs de lumière animent les tours d'acier et de verre et vous pouvez profiter du spectacle quotidien « Symphony of Lights » sur la ligne d'horizon. Les chambres élégantes aux couleurs de la plage sont dotées d'immenses fenêtres, de banquettes et de baignoires à remous. Besoin d’autres raisons de rester ? Le thé de l'après-midi et les apéritifs sont servis dans le hall, là encore avec une vue imprenable, et les clients ont accès au spa, à la piscine et aux installations de remise en forme. CHAMBRES : À partir de 6 000 HK$ (700 euros), auxquels il faut ajouter 10 % de frais de service.

Pour la vie en bord de mer

Situé à seulement vingt minutes en taxi du centre, l'hôtel The Arca est idéal pour les voyageurs qui souhaitent accéder facilement à la ville sans en subir l'intensité. Avec de nombreux parcs, sentiers de randonnée et plages à proximité, appréciés par les habitants, le quartier sud est parfait pour les voyageurs qui ont envie de connaître davantage d’Hong Kong que son noyau commercial. L'établissement dispose d'une piscine à débordement sur le toit et du restaurant Arca Society, qui sert des spécialités occidentales et asiatiques. Décorées dans de jolis tons roses et crèmes, les chambres à l’ambiance sereine sont dotées d'un mobilier élégant de style moderne du milieu du siècle. CHAMBRES : À partir de HK$1,600 (188 euros).

Pour s'échapper de la ville

Situé dans le géoparc mondial Unesco de Hong Kong, dans le nord-est des Nouveaux Territoires, ce village restauré unique en son genre comprend onze maisons simples réservées aux visiteurs inscrits à une activité sur place. Le village a été fondé il y a plusieurs siècles par les clans Hakka, un groupe ethnique originaire du nord de la Chine, et a pour objectif de leur rendre hommage en organisant des ateliers, tels que des cours de tissage ou de récolte du riz. Conçu pour offrir un répit à la vie urbaine, sans wi-fi ni télévision, il est aussi rustique que possible dans une ville comme Hong Kong. CHAMBRES : À partir de HK$880 (100 euros).

Pour les plus petits budgets

Cet hôtel bon marché à l’ambiance gaie est étonnamment bien placé. Les clients y bénéficient de l'un des cadres les plus convoités de la ville, avec vue sur Victoria Harbour et les gratte-ciels de l'île de Hong Kong. Il se trouve également à proximité d'attractions majeures comme le Star Ferry et le centre culturel de Hong Kong. Ce ne sont pas les seules raisons d’y séjourner. L’hôtel met à disposition des clients de nombreuses installations liées au divertissement, deux piscines, une salle de sport et un mur d'escalade de niveau difficile. Les chambres, décorées dans des tons café au lait, sont simples mais confortables. Réservez une chambre qui donne sur le port pour bénéficier d'une vue imprenable sur la ville. CHAMBRES : À partir de HK$1,200 (140 euros).

Pour un accueil décontracté

Apprécié des habitants de la région qui viennent y passer un séjour en toute simplicité, l'Icon appartient à l'université polytechnique et une grande partie de son personnel est composée d'étudiants en hôtellerie. À quinze minutes en bus des principales attractions de Hong Kong, les clients pourront se détendre grâce aux nombreux équipements de l'établissement East Tsim Sha Tsui. Les chambres sont dotées de grandes baignoires et de minibars à volonté. L'hôtel dispose également d'une piscine extérieure à débordement au sixième étage, d'un élégant spa Angsana et, dans l’atrium de l’immeuble, d'un incroyable jardin vertical tourbillonnant composé de plus de 8 600 plantes. Pour un repas unique, installez-vous près de la fenêtre du restaurant chinois Above & Beyond, situé au dernier étage, qui offre une vue imprenable sur la ville. CHAMBRES : À partir de 2 400 HK$ (280 euros), auxquels il faut ajouter 10 % de frais de service.