Les cinq plus beaux endroits pour faire du camping sauvage en Europe

C’est indéniable, le camping sauvage demande de l’énergie. Ainsi qu’un certain portefeuille, si vous ne pouvez pas louer ou emprunter votre équipement. Tente, réchaud, filtre à eau, sac de couchage, sac à dos, vêtements à l’épreuve de l’eau… Mais, si vous aimez le grand air, cela vaudra tout l’argent dépensé une fois votre tente plantée au milieu de nulle part, observant le coucher du soleil. Vous avez retiré vos chaussures, les arômes de votre repas embaument l’air, une sensation de paix et de sérénité vous envahit et vous réchauffe mieux que n’importe quelle couverture. S’y mêle un certain sentiment de fierté également et il ne sera jamais aussi puissant que le lendemain, une fois votre équipement remballé, tous vos déchets nettoyés. En une journée, une fois que l’herbe se sera redressée, personne ne saura que vous êtes passé par là.

Si cela vous tente, découvrez cinq des meilleures destinations européennes où pratiquer le camping sauvage.

1. ARCHIPEL DE STOCKHOLM, SUÈDE

Avec plus de 30 000 îles et îlots rocheux sur lesquels jeter votre dévolu, vous n’êtes jamais loin d’un bon endroit où dresser votre tente, que ce soit dans une crique abritée, dans une clairière cachée ou bien perché sur un de ces dômes en bordure d’eau, omniprésents dans la région. En outre, les moustiques ne vous embêteront pas, grâce au vent de la mer Baltique.

Pour les nouveaux campeurs et pour ceux qui ne possèdent pas leur propre matériel, la zone qui s’étend entre Sollenkorka et Stavsnäs est le terrain de jeu idéal. Les deux villes portuaires sont accessibles en bus depuis Stockholm et abritent des magasins de location comme Nature Travels et Get Out, qui proposent des équipements complets de camping. Tout ce qu’il vous faudra emmener avec vous, c’est votre nourriture et votre sens de l’aventure.

Le camping sauvage n’est pas autorisé sur toutes les îles de l’archipel de Stockholm. Certaines sont trop occupées pour cela, et la règle d’or en Suède, c’est qu’il est interdit de dresser sa tente sur une exploitation fermière ou à proximité d’une maison.

2. NÆRØYFJORD, NORVÈGE

Il n’existe pas de lieu plus spectaculaire où camper : les plages du fjord le plus étroit de Norvège, entouré de falaises vertigineuses partout où se pose le regard. En Norvège, le droit de libre accès à la nature ainsi que les lois très souples en matière de camping transforment le paysage en un lieu plein de promesses. La topographie particulière des lieux limite cependant les endroits où dresser le camp. Mieux vaut investir dans une carte détaillée et prévoir à l’avance son lieu de repos. Après avoir pris le train de Bergen pour vous rendre à Voss, puis le bus en direction de Gudvangen, deux choix s’offrent à vous. Vous pourrez soit louer un canoë chez Nordic Ventures et ramer vers un lieu où dormir ou bien prendre un ferry pour Dyrdal et explorer à pied. La première nuit, il pourrait être sage de réserver un site de camping, comme celui de Dyrdal Gard. Ainsi, le deuxième jour sera l’occasion de prendre votre temps pour trouver l’endroit parfait où camper.

3. RUM, ÉCOSSE