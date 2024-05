Du Caire à la mer Rouge : voyage idéal à travers l'Égypte

C'est ici qu'ont vu le jour quelques-unes des premières manifestations de la civilisation humaine, il y a plus de 5 000 ans. Les Égyptiens appellent toujours leur pays umm al dunya, qui signifie « la mère du monde ».

L'Égypte offre l'opportunité de voyager dans le temps comme peu d'autres endroits. Le passé semble surveiller le présent d'un œil attentif. Les pyramides de Gizeh, les dernières survivantes des Sept Merveilles du monde antique, surplombent Le Caire cacophonique, troisième métropole d'Afrique et première du Moyen-Orient. Au sud, le long du Nil, un temple construit il y a plus de 3 400 ans se tient au centre de la ville moderne de Louxor, que l'on a longtemps appelé Thèbes.

Le Nil traverse la plupart des grandes villes égyptiennes. Ce ruban bleu-vert tient à distance le désert de couleur crème qui s'étend. Le fleuve favorise également une végétation luxuriante au milieu des sables sahariens. Survolez en montgolfière la rive ouest de Louxor pour voir à quel point le désert reprend brusquement le dessus sur les rives bordées de dattiers et d'herbes vertes. Ou alors, voyagez comme un roi. Retracez les pas de pharaons légendaires, de leurs armées et de leurs marchands, lors d'une croisière pittoresque de plusieurs jours le long du Nil. À bord de cette croisière, vous accéderez facilement aux temples et aux tombeaux situés entre Louxor et Assouan, au bord du fleuve.

La grande histoire de l'Égypte occupe le devant de la scène pour la plupart des voyageurs. Mais une aventure encore plus grande les attend sur un autre front de mer, à l'est, le long de la mer Rouge, dans la péninsule du Sinaï. Les trois religions abrahamiques, le christianisme, l'islam et le judaïsme, accordent une grande importance aux histoires qui se seraient déroulées dans les montagnes du Sinaï. Dans la plus célèbre, Moïse est supposé avoir reçu les Dix Commandements sur le Mont Sinaï, et avoir entendu l'appel de Dieu, depuis un buisson ardent qui brûle sans jamais se consumer, lui ordonnant de mener les Israélites hors de l'Égypte.