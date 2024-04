Grèce : 31 îles incontournables

À quelle période s’y rendre :

Juillet et août sont non seulement les mois les plus chers et ceux voyant passer le plus de touristes, mais sont également les plus chauds, avec des températures pouvant atteindre les 40 °C dans l’après-midi. Les mois d’avril, de mai, de juin, de septembre et d’octobre connaissent moins de fréquentation et sont plus doux, avec des températures moyennes variant entre 18 et 27 °C, mais ils peuvent également être humides. À partir du mois de mai, durant cette période, il fait généralement assez chaud pour se baigner dans la mer. Si le choix s’offre à vous, les mois de mai, juin et septembre sont les meilleurs pour se rendre sur ces îles.



Comment organiser son séjour :

Tui propose des forfaits voyage pour certaines îles grecques, Responsible Travel met en avant un certain nombre d’excursions en voilier et vous pourrez partir à l’aventure avec Much Better Adventures.



Plus d’informations :

Visit Greece