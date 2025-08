Italie : ces cinq villes proches de Rome valent le détour

Après avoir visité les principaux sites touristiques de Rome, vous prendrez peut-être plus de plaisir à découvrir quelques villes voisines. Les avantages sont nombreux : vous profitez toujours de ce qui fait de Rome, et bien, Rome, à savoir son histoire, sa gastronomie et sa scène artistique, mais vous éviterez la foule et échapperez aux prix exorbitants. Découvrez notre liste de villes accessibles depuis Rome en moins de deux heures où vous pourrez vous adonner à diverses activités.

DÉTENDEZ-VOUS DANS LE JARDIN DE NINFA

Situé à 80 kilomètres au sud de Rome, le Giardino di Ninfa s’élève sur les ruines laissées à l’abandon d’une ville perdue. Le New York Times le décrit comme « le jardin le plus romantique d’Italie ». Vous pouvez uniquement accéder à ces jardins privés à certaines dates, entre mars et novembre. N’hésitez pas à y faire un crochet au printemps, lorsque les fleurs ont pour la plupart fleuri.

Au milieu des 1 300 espèces de fleurs et de plantes, vous trouverez des tours à demi effondrées, des églises sans toit, des ponts enjambant des ruisseaux et des portiques romantiques. Le jardin de Ninfa semble tirer tout droit d’un conte de fées. Avec pour seul bruit les sons de la nature, le gazouillis des oiseaux et le clapotis de l’eau, il n’est pas difficile d’imaginer que des créatures fantastiques se cachent derrière chaque arbre et chaque buisson.

Les villes voisines de Norma et Sermoneta sont perchées au sommet de collines surplombant le jardin. Arrêtez-vous à Norma pour visiter le musée de la chocolaterie et le site archéologique de la Rome antique de Norba. Vous pouvez aussi faire du parapente et survoler la région, ainsi que visiter le château Caetani à Sermoneta.

NAGEZ AU PIED DES RUINES ANTIQUES D’ANZIO