Comment Saint-Jacques-de-Compostelle est devenue le Saint Graal des pèlerins

Certains lancent des cris de joie, d’autres applaudissent ou s’étreignent dans un ravissement contenu. Un pèlerin fait tomber son bâton de marche au sol, une autre enlève ses chaussures de randonnée, un autre encore étire son dos endolori et soupire. Mais la plupart d’entre eux s’assoient sur la place pavée et s’appuient contre leur sac à dos comme s’il s’agissait d’un coussin. En face d’eux se dressent les tours ouest de la cathédrale, qui semblent s’étirer jusqu’aux cieux et paraissent encore plus grandes depuis cette vue en contre-plongée. Arrivés à la fin du chemin, les pèlerins n’ont plus qu’à s’allonger et s’imprégner de la vue.