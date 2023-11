Les plus beaux sites français classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

Cinquante-deux. C'est le nombre de sites français inscrits au patrimoine mondial et préservés sous les auspices de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Qu’ils soient naturels ou bâtis par l’Homme, obtenir le titre de site du patrimoine mondial revient en quelque sorte à recevoir un César. Le processus est long et requiert une documentation et des avis en grande quantité afin de garantir la qualité des lieux aux yeux des visiteurs.

Par-dessus tout, et c’est là l’objectif principal, ce titre est une façon d’assurer que les futures générations pourront encore admirer et explorer ces exemples exceptionnels d’un héritage commun pour les humains.

La France est quatrième sur la liste des pays ayant le plus de sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO derrière l’Italie, la Chine et l’Espagne. Malheureusement, un bon nombre d’entre eux passent sous les radars des visiteurs. Pour tenter de pallier cela, nous avons sélectionné cinq, techniquement six, magnifiques sites français faisant partie du patrimoine mondial.

CARCASSONNE

Cette ville médiévale fortifiée bordée d’un impressionnant canal abrite deux monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO dans un rayon de quelques kilomètres.

Les amateurs de l’époque des chevaliers servants trouveront leur bonheur dans cette ville animée du centre-sud de la France. Carcassonne est l’une des villes fortifiées les plus grandes et les mieux préservées d’Europe.

Ses cinquante-trois tours de guet et ses remparts d’environ trois kilomètres sont ouverts au public et les visiteurs voudront y passer une journée entière pour découvrir ce véritable Royaume enchanté. Promenez-vous derrière les grands murs de pierre de la vieille ville où vous aurez vue sur le vignoble du Languedoc qui la longent, ou montez à bord du Petit Train pour une visite au grand air dans une ambiance rétro.

Ce n’est pas tout ! Le canal du Midi, qui traverse Carcassonne, est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1996, un an avant que la ville soit délimitée. Louis XIV avait ordonné sa construction car il pensait qu’il fallait joindre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée afin de faciliter le transport du blé. Aujourd’hui, croisières fluviales et péniches voguent sur ce cours d’eau placide de 240 kilomètres, considéré comme l’équivalent du barrage des Trois-Gorges du 17e siècle du point de vue de l’ingénierie.

Carcassonne est particulièrement populaire lors des vacances scolaires et d’été, notamment aux mois de juillet et d’août, organisez-vous donc en conséquence. Un conseil : profitez de la ville médiévale le matin, déjeunez en terrasse couverte et poursuivez votre promenade l’après-midi, à pied ou à vélo, sur l’un des sentiers balisés reliant Carcassonne aux rives du canal du Midi, abritées du soleil.

LA CATHÉDRALE DE CHARTRES

Avec plus d’1 million de visiteurs tous les ans, elle est, selon l’UNESCO, « le monument par excellence de l'art gothique français ». Les jours ensoleillés, on aperçoit deux flèches représentatives, son signe distinctif, à plus de 16 kilomètres.

À une heure en train seulement de Paris, Chartres est, depuis longtemps, une destination classique pour ceux qui veulent passer une journée hors de la capitale. Depuis 2010, la ville a néanmoins développé sa popularité en s’appuyant sur le statut de lieu de pèlerinage de la cathédrale, qui abrite le voile de la Vierge Marie, que cette dernière aurait porté lors de la naissance de Jésus.

La plus majestueuse innovation de la ville a été Chartres en Lumières. Tous les ans, de la mi-avril à début octobre, plus de vingt monuments locaux et d’attractions historiques sont illuminés par des lumières synchronisées spectaculaires, un arsenal technique impressionnant qui nécessite plus de 300 projecteurs, accompagné de musique.

De nombreux gîtes et des bistrots ont vu le jour, incitant ceux qui venaient passer la journée à allonger leur séjour pour profiter du meilleur de la « France profonde ».

Même sans spectacle de lumières, la Cathédrale de Chartres , construite en 1260, éclaire et fascine. En plus de ses 4 000 statues sculptées, elle contient 172 vitraux, véritables livres d’histoire médiévale. Les plus anciens datent du 12e siècle et émerveillent toujours par leur teinte bleue saturée unique et leurs représentations expressives des épisodes de la Bible et de la vie des saints.

Ces vitraux sont si précieux qu’en 1939, avant l’invasion allemande, ils ont été démontés et mis à l’abris dans un lieu sûr. La cathédrale elle-même a échappé à un bombardement en 1944, sauvée par un soldat américain qui s’est opposé à l’ordre qu’il avait reçu de la détruire.

Aujourd'hui, Chartres possède un rayonnement mondial sur le plan de l’art et de l’artisanat du vitrail. Le Centre international du vitrail, situé sur la place de la Cathédrale, est un lieu incontournable pour ses expositions permanentes et temporaires couvrant la Renaissance jusqu'à l'époque moderne.

LE GOLFE DE PORTO

Les lieux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ne sont pas toujours des sites culturels faits de pierres antiques. Cette liste inclut également des merveilles de la nature comme le golfe de Porto, une magnifique étendue de terre et de mer en Corse, île natale de Napoléon.