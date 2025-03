Mexique : découvrez deux itinéraires dans les États d’Oaxaca et du Chiapas

Entre leurs villes paisibles, dont certaines vieilles de plus de 5000 ans, et leurs petites exploitations agricoles, les États du sud du Mexique sont restés fidèles à leurs racines indigènes. Pour en avoir un aperçu authentique, nous vous proposons de parcourir les grandes étendues d’Oaxaca et les jungles du Chiapas.

Oaxaca et le Chiapas étaient des centres de civilisations distincts bien avant l’avènement de l’empire aztèque dans le centre du Mexique vers 1300 avant notre ère. Chacune de ces deux régions s’organisait autour d’une grande cité : à Oaxaca, la cité de Monte Albán, implantée au sommet d’une montagne, a prospéré entre 500 avant notre ère et 850 de notre ère, tandis que dans le Chiapas, la cité de Palenque, enfouie dans une épaisse forêt, a atteint son âge d’or aux 6e et 7e siècles de notre ère.

L’influence de chaque royaume est aujourd’hui palpable dans les rues des deux principales villes de ces États. Sur le zócalo (place centrale) d’Oaxaca de Juárez, nom entier de la ville d’Oaxaca, des artistes de rue chantent en zapotèque, la langue des fondateurs de Monte Albán, tandis que des femmes mayas discutent dans une langue similaire à celle gravée sur les murs de Palenque derrière leurs stands du marché de San Cristobal de las Casas, capitale culturelle du Chiapas. Là-bas, il est chose commune de croiser des locaux habillés de volumineuses jupes tissées sur les routes de montagne, ou des vendeurs de nourriture réaliser des recettes élaborées il y a plusieurs siècles derrière des écrans de fumée de charbon.

Au-delà de la richesse culturelle de leurs villes et de leur passé royal, ces États offrent des paysages préservés, prisés des aventuriers. Les immenses jungles du sud du Chiapas, où raisonnent le fracas des cascades et les cris des singes, sont également le lieu de vie du discret jaguar. À Oaxaca, vous tomberez sur des chemins de randonnée vertigineux dans les montagnes centrales, des cuvettes aux couleurs pastel au-dessus de cascades pétrifiées, ou encore des tortues de mers rassemblées sur des plages de sable blanc. Enfin, le long de la frontière du Mexique avec le Guatemala repose un joyau peu connu, aux nombreux lacs et lagunes : le parc national Lagunas de Montebello.

Voyager dans le sud du Mexique peut encore présenter quelques défis, mais grâce aux investissements massifs réalisés dans les infrastructures touristiques du pays, cette région n’a jamais été aussi accessible. Inaugurée fin 2023, une ligne ferroviaire relie désormais en onze heures la « cité perdue » de Palenque à la station balnéaire de Cancún, dans l’État du Quintana Roo, tandis que de nouvelles autoroutes relient aujourd’hui de petites villes côtières à de grandes agglomérations et à leurs aéroports. Alors que le pays s’ouvre de plus en plus au monde extérieur, c’est le moment de découvrir la région sud du Mexique, avant son inévitable transformation.

ITINÉRAIRE 1 : OAXACA

Point de départ : Oaxaca de Juárez

Terminus : Lagunas de Chacahua

Distance parcourue : 515 kilomètres

Durée moyenne : 7 jours

Peu de choses ont changé ces cinquante dernières années : les vallées tranquilles et les montagnes brumeuses d’Oaxaca sont restées résolument agricoles, les champs de maïs et d’agave étant ponctués de pueblos (« villages ») aux rues pavées, flanquées d’immeubles de taille modeste. Chaque ruelle abrite sa propre cantina servant du mezcal fumé et diffusant des corridos, les ballades traditionnelles du Mexique, ainsi que des échoppes vendant des produits locaux présentés avec soin sur des bâches à même la rue.

Ce voyage débute dans la capitale régionale, Oaxaca de Juárez, l’une des destinations les plus appréciées du Mexique, en prenant le temps d’admirer ses murs tachetés de jaune ainsi que les façades méticuleusement gravées de ses églises. Oaxaca est fortement opposée aux influences et interventions extérieures : les marques et les produits locaux dominent, la cuisine y est unique, et la langue que vous entendrez parler dans la rue, le zapotèque, n’existe pratiquement nulle part ailleurs.

Le réseau de bus local ainsi que des circuits réservés permettent d’atteindre les vestiges des cités cachées construites à la main par les ancêtres des habitants d’Oaxaca, dans les imposantes montagnes de l’État. Arrêtez-vous dans les petites communautés situées à flanc de coteau dans des vallées fertiles avant de vous rendre sur la côte du Pacifique, une étendue de sable doré baignée de soleil et parsemée de communautés balnéaires à l’atmosphère paisible.

1. Oaxaca de Juárez

Si l’on vous parle de ville mexicaine, il y a de fortes chances pour que vous imaginiez la capitale de l’État d’Oaxaca, réputée pour sa cuisine unique, sa culture indigène et ses parades endiablées. Presque tous ses lieux d’intérêts sont accessibles à pied : faites la tournée des cafés dans le quartier de Jatatlaco et ses peintures murales, discutez avec des cow-boys sirotant du mezcal dans les cantinas et prenez le temps de goûter à sa cuisine de rue. Terminez votre séjour en empruntant un bus qui vous mènera en vingt minutes aux ruines zapotèques de Monte Albán, au sommet d’une colline nivelé qui surplombe la ville.

2. San Agustín Etla

Les petites villes d’Oaxaca incarnent l’identité même de la région, et celle de San Agustín Etla, située sur les contreforts de la chaîne de montagnes de la sierra Madre, est un havre de créativité. Son attraction principale est le Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), une ancienne usine textile convertie en centre d’art innovant, qui accueille des expositions éclectiques de peintres et de sculpteurs originaires de tout l’État.