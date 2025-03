Où partir au mois d’avril ?

TIGNES ET VAL D’ISÈRE DANS LES ALPES FRANÇAISES

La fin de saison dans le domaine skiable de l’Espace Killy est une bonne idée pour les amateurs de sport d’hiver jusqu’à la fin du mois. L’enneigement des pistes n’est pas aussi certain qu’il y a quelques années mais, plus on va haut, plus les chances grandissent que la neige soit encore là au début du printemps. Dominée par les grandes stations du Val d’Isère, à 1 850 mètres d’altitude, et de Tignes, à 1 810 mètres, la région profite neuf mois dans l’année des pistes exposées plein nord dans la première station et du glacier de la Grande Motte et de son altitude de 3 656 mètres dans la deuxième. À cela s’ajoutent 300 kilomètres de pistes qui conviennent à tous les niveaux de skieurs et de snowboardeurs (en plus de la luge, des raquettes, des balades en traineaux tirés par des chiens et même de la plongée sous glace). Plusieurs téléphériques permettent de redescendre facilement en ville si vos jambes vous font défaut ou si la neige disparaît. Les stations ont de quoi plaire à tout le monde.