Inde : Jaipur, galerie d'art à ciel ouvert

Pas de chance, il n’y a personne. Je trouve néanmoins de quoi me distraire en observant le coucher de soleil, grâce auquel le ciel arbore désormais la même couleur que la ville, alors plongée dans un monde pourpré, teinté de nuances écarlates : l’envoutante ville rose a revêtu son plus bel apparat.

UN AVENIR RADIEUX

Lorsque j’arrive au Johri, dans la vieille ville, couverte de sueur après une promenade matinale, Florence Evans a déjà commandé notre déjeuner. L’excursion organisée par son agence de voyages, India by Florence, me permettra de baigner dans l’industrie textile de Jaipur, qui est peut-être son artisanat le plus célèbre. En attendant, Florence souhaite me montrer comment s’entremêlent à Jaipur tradition et modernité. Situé dans un haveli restauré (sorte de manoir), notre hôtel et son ambiance particulière, est un bon point de départ. « Qu’il s’agisse du menu ou des peintures murales, tout a été réalisé selon des techniques traditionnelles, mais de manière moderne », explique-t-elle en désignant les murs décorés de palmiers peints à la main et les canapés rayés jaune citron sur lesquels nous sommes assises. « Ce tissu a été imprimé au bloc et son motif ne jurerait pas dans une maison de ville londonienne. C’est quelque chose que l’on voit de plus en plus à Jaipur de nos jours. »

Nous mangeons à belles dents du paneer crémeux et un énorme et moelleux kulcha (pain plat au levain), traditionnellement assaisonné d’huile de truffe et de coriandre. Le temps d’avaler un Vesper Martini, qui me monte directement à la tête, et nous voilà parties en direction de Sanganer, à 30 minutes de route. Autrefois ville à part entière, Sanganer a été victime de l’expansion de Jaipur vers le sud et fait aujourd’hui partie de la ville. Ce qui n’a pas changé, en revanche, c’est bien la pratique séculaire de l’impression au bloc.

« Écoutez », nous somme Florence, alors que nous sortons de la voiture à côté du temple Sanghi Ji, dédié au jaïnisme, une religion qui compte plus de 70 000 fidèles à Jaipur. Un bruit sourd, profond et rythmé, emplit l’air, et semble émaner de chaque bâtiment qui borde la rue. Nous entrons dans un entrepôt en ruine pour y découvrir un spectacle merveilleux : des tables en bois de 50 mètres de long drapées de tissu et sur lesquelles s’affairent nombre d’artisans. « Les rouages de cette communauté sont toujours les rangrez (teinturiers), les chhipas (imprimeurs) et les dhobi (laveurs) », poursuit-elle. « Voici les teinturiers, et Ishteqhar Sutar, qui travaille ici sur l’un de mes dessins. »

L’artisan est occupé à imprimer des grenades charnues le long d’un tissu, plaçant d’une précision experte un bloc de bois de la taille d’une brique et le cognant d’un coup sec avant de le décaler pour poursuivre le dessin. Il est assisté de ses deux fils adolescents, maigres et timides, qui nous adressent un sourire gêné avant de trottiner à la suite de leur père. « Enseigner, enseigner », dit Ishteqhar. « Ils doivent d’abord apprendre à tenir le bloc, puis à le poser. Je ne leur confierai pas les couleurs tant que leurs mains ne seront pas parfaitement stables. »

Dans un coin sombre, un petit groupe s’affaire à mélanger les teintures : des jaunes à base de curcuma, des rouges créés à partir de canne à sucre et des bleus profonds issus de la fleur d’indigo qui pousse en abondance dans tout l’État.

Chaque étape de ce processus est réalisée à la main, depuis la sculpture du bois et l’impression du motif jusqu’au lavage et au séchage du tissu. C’est un processus long, un travail intense et de longue haleine, mais qui produit des résultats exquis et des pièces uniques. « Avec l’intérêt croissant du monde pour une mode lente et durable, l’impression au bloc a vraiment de quoi retenir l’attention », explique Florence.

Nous nous arrêtons dans la rue adjacente pour prendre un chaï rapide en compagnie de chhipas. Les chhipas sont une bande de joyeux lurons, avec des copeaux de bois dans les cheveux et des sourcils poussiéreux, mais les motifs qu’ils taillent sont tout simplement magiques. Je m’assois parmi eux, silencieuse et émerveillée, et observe un nénuphar apparaître lentement dans le bois, avant que Florence ne me fasse signe de sortir du petit atelier. Nous nous dirigions vers notre dernière étape : les champs de séchage.