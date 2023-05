Ce nouveau sentier de 360 km explore les contrées les plus sauvages d'Europe

La marche continue dans les plaines et les plateaux jusqu’au sommet du mont Korab qui, avec ses 2 752 mètres d’altitude, est le plus haut sommet d’Albanie et de Macédoine du Nord. Des bergers semi-nomades, qui y gardent leur bétail afin de les protéger des ours et des loups, offrent des refuges aux randonneurs.

Le long de la route, des maisons d’hôtes comme Sabriu et Korabi en Albanie proposent de découvrir les coutumes locales et de déguster, après un copieux dîner, des tranches de fromage de brebis et du raki, une eau-de-vie sucrée.

La dernière étape permet d’explorer le parc national de Galičica, en Macédoine du Nord, jusqu’au Sveti Naum, un monastère construit sur les rives du lac d’Ohrid. La région d’Ohrid est l’un des vingt-huit lieux du monde à avoir été inscrits au patrimoine mondial naturel et culturel de l’UNESCO pour son lac vieux de 1,36 million d’années et sa vieille ville, qui est « l’un des plus anciens établissements humains d’Europe ».

Le sentier abrite d’autres vestiges de l’histoire des Balkans occidentaux au 20e siècle, tels que les bunkers « nucléaires » de l’ancien dictateur Enver Hoxha en Albanie, un porte-mitrailleuse en Macédoine du Nord et des structures abandonnées de l’ère soviétique au Kosovo.

POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE

Si l’objectif du High Scardus Trail est de mettre en valeur les nombreuses merveilles des Balkans occidentaux, ce dernier constitue également un projet de développement durable. L’espoir est que grâce à lui, un écosystème d’entreprises pourra voir le jour et ainsi améliorer la qualité de vie des habitants et leur donner des raisons de rester.

« Nous espérons surtout que les jeunes verront leur pays sous un nouveau jour, et qu’ils pourront en être fiers », explique Stefan Lieb-Lind, concepteur principal de sentiers pour Trail Angels, consultant pour le High Scardus Trail.