L’hiver, saison idéale pour se rendre au Japon

Partez en randonnée guidée à la recherche de l’ours noir. Une après-midi, nous avons embarqué pour une excursion centrée sur l’ours noir d’Asie (Ursus thibetanus) avec un groupe de défense de l’environnement local, le Centre Picchio de recherche sur la faune. Le directeur de l’organisation, Masaya Kusube, et le directeur de l’équipe dédiée aux ours, Junpei Tanaka, nous ont emmenés voir l’habitat de ce petit ours insaisissable, nous ont détaillé leurs recherches et leur programme de conservation et nous ont présenté leurs chiens à ours. Importés de l’Institut des ours Wind River, dans le Montana, ces chiens servent à maintenir les ours à bonne distance des humains lorsque l’on en aperçoit afin de réduire les conflits. Grâce à une surveillance sans relâche, dans la zone résidentielle de Karuizawa, le nombre de conflits entre humains et ours est passé de trente-six à neuf en l’espace de dix années seulement. Si nous n’avons pas vu d’ours ce jour-là, nous avons en revanche vu d’innombrables preuves de leur existence.