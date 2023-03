Îles des Apôtres, une destination réservée aux aventuriers

Sur un lac notoirement hostile aux humains, les îles des Apôtres constituent un endroit relativement abrité. Mais cela ne signifie pas qu’elles sont sûres. « Ce n’est pas un lieu pour les amateurs », estime Dave Cooper. Il est à la barre de l’Ardea, une barge de 7,5 m spécialement conçue pour l’océan Pacifique, et navigue sur les eaux agitées du lac Supérieur, de retour de l’île Devils, à 26 km de la terre ferme. Le vent du nord-est souffle en rafales de 20 ou 25 noeuds et les vagues s’élèvent à 1,5 m de hauteur. Responsable des ressources culturelles du parc national des îles des Apôtres (Apostle Islands National Lakeshore), Dave Cooper négocie les creux et surfe sur les crêtes.

En plus de trente ans en tant qu’archéologue sur le lac Supérieur, il a participé à des dizaines de missions de recherche et de sauvetage harassantes. Les Apôtres sont « un chapelet d’îles qui attire les gens prêts à pagayer sur de longues distances », explique-t-il. « En théorie, un archipel offre une plus grande protection, mais il peut également en amener certains à prendre des risques inconsidérés. »

D’autres menaces se profilent à l’horizon. Ainsi, avec le changement climatique, le lac se réchauffe au rythme alarmant d’au moins 0,5 °C par décennie. De plus en plus violentes, les tempêtes endommagent les infrastructures comme les jetées, provoquent l’érosion des rives et augmentent la quantité de sédiments dans le lac, avec le risque de voir les algues proliférer.

Mais les Apôtres ont leurs adeptes, dont Tom Irvine, directeur général de la Fondation des parcs nationaux du lac Supérieur (National Parks of Lake Superior Foundation). Son arrière-grand-père et son arrière-arrière-grand-père ont travaillé ensemble comme gardiens de phare sur l’île Outer. « Quand vous les avez dans la peau, les Apôtres ne vous lâchent pas », confirme-t-il.

À l’automne 2020, Tom Irvine a fait découvrir les îles au photographe et Explorateur pour National Geographic David Guttenfelder. Kayakiste expérimenté, celui-ci a décidé de tester leurs eaux dans un ambitieux voyage de dix-huit jours, au cours duquel il comptait relier à la rame le plus d’îles possible sur les vingt-deux que compte l’archipel. « Le lac a une force d’attraction incroyable, note-t-il. Je suis devenu accro. »