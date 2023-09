Inde : au Ladakh, on vit au rythme du tourisme responsable

Néanmoins, au milieu de la frénésie de construction faisant émerger chaque saison de nouveaux hôtels de plus en plus grands, brille désormais une lueur d’espoir qui prend la forme d'écolodges et d'hôtels de charme, créés et gérés par des personnes engagées en faveur de l’environnement et de la communauté. Cela s'est traduit par un retour à l'architecture traditionnelle : des constructions basées sur la technique du pisé, avec des pierres et du bois présents localement et dont on sait qu'ils isolent les maisons en hiver, contrairement aux structures modernes en ciment et en béton.