L'Europe en vélo : six des plus belles pistes

Le bucolique Carrilet I, l’une des plus de cent voies vertes que compte l’Espagne, longue de près de 60 kilomètres, suit principalement l’axe formé par un ancien chemin de fer à voie étroite. Commencez dans la ville d’Olot, dans le Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa, où des volcans inactifs enveloppés de forêts parsèment le paysage. Rendez-vous au Museu dels Volcans avant votre départ pour vous tout apprendre de la géologie de la région. L’itinéraire vous conduira le long d’entailles rocheuses ombragées, créées lors du dynamitage du flanc de colline pour faire place à la voie ferrée, puis dans des vallées fluviales ensoleillées et verdoyantes. Faites une halte pour une dégustation de fromages succulents à La Xiquella, artisan-fromager de Sant Esteve d’en Bas. La gare rose rénovée de Sant Feliu de Pallerols est une autre halte culinaire de choix. Son café sert notamment des coques et de la joue de porc. Au terme de ce périple, déambulez le long des remparts du quartier médiéval de Gérone pour profiter d’une jolie vue sur des jardins soigneusement entretenus et des cours majestueuses.

BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD, FRANCE

Construite sur une ancienne voie ferrée exploitée par la SNCF, cette voie verte d’un peu plus de 75 kilomètres serpente entre des bois et des pâtures paisibles et le long de coteaux couverts de vignes. Avant de quitter Chalon-sur-Saône, allez jeter un œil aux milliers d’appareils photo et images exposées au Musée Nicéphore Niépce, musée portant le nom de l’un des pères de la photographie et dédié à cet art. Parcourez un peu plus de 38 kilomètres pour rejoindre le château de Cormatin, bâti au 17e siècle, entouré de douves et de jardins splendides. À 14 kilomètres de là, à Cluny, vous attend un autre site historique : les vestiges de l’abbaye de Cluny, monastère bénédictin transformé en musée où l’une des quatre cloches d’origine est encore présente. Entre Cluny et Mâcon, le paysage devient spectaculaire avec ses falaises de calcaire accidentées qui se trouvaient sous l’eau il y a des millions d’années. Une fois descendus de vélo à Mâcon, flânez sur l’esplanade Lamartine, une promenade bordée de cafés le long de la Saône.

KLARÄLVSBANAN, SUÈDE

Traçant un itinéraire nord-sud de 90 kilomètres de Karlstad à Uddeholm, cette voie verte file sur un remblai ferroviaire où circulaient autrefois les passagers et le bois transportés par la compagnie Klarälven. Partant de l’endroit où la Klarälven rejoint le lac Vänern, à Karlstad, l’itinéraire mêle nature et culture. Cette ville animée est un paradis pour les activités nautiques, comme le kayak, mais aussi pour l’art. Explorez le Sandgrund Lars Lerin, galerie d’art remplie d’aquarelles immenses signée de la main du peintre de paysages suédois. À une petite trentaine de kilomètres au nord, la galerie Gamla Kraftstationen, installée au bord de l’eau, a elle aussi de quoi ravir les amateurs d’art contemporain et un jardin tranquille où s’asseoir avec un café et des pâtisseries. Refaites 8 kilomètres pour arriver à la réserve naturelle d’Edeby, une paisible zone humide qui abrite une riche avifaune. Après Edeby, l’itinéraire devient plus forestier et se borde de saules, de bouleaux et de divers conifères.

RAVeL 38 ET 39, BELGIQUE

Le RAVeL est un réseau de 1 600 kilomètres de pistes destinées aux cyclistes, aux piétons et aux cavaliers qui sillonnent la Wallonie. L’acronyme signifie Réseau Autonome des Voies Lentes. Ces deux lignes, qui suivent deux anciens couloirs désaffectés de la SNCB, filent sur un total de 50 kilomètres à travers le Pays de Herve, région agricole fertile couverte de vergers et de pâtures, d’un point situé à l’intersection des frontières belge, néerlandaise et allemande jusqu’à la ville de Liège. Avant de vous lancer, montez les marches ou prenez l’ascenseur jusqu’à la plateforme d’observation de la Tour panoramique des Trois Frontières, haute de 50 mètres, pour admirer un panorama sur la campagne fertile. En route, faites halte pour déguster un sirop de pommes artisanal à la Siroperie d’Aubel, puis faites une heure de vélo pour atteindre Le Herve du Vieux Moulin, fromagerie réputée du village de Battice où vous devriez vous procurer un Herve, spécialité au goût prononcé.