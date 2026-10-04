L'Europe en vélo : six des plus belles pistes
Sur tout le continent, d’anciennes voies ferrées converties en pistes cyclables et d’autres voies vertes offrent aux voyageurs un moyen de prendre leur temps et de s’imprégner des places pavées, des cathédrales historiques et d’autres merveilles.
La Piste cyclable du Danube, l’une des plus longues d’Europe, passe sans cesse d’une rive à l’autre entre l’Allemagne et l’Autriche.
Faire du vélo est un moyen idéal de traverser l’Europe en prenant le temps de s’imprégner des paysages, des sons, des odeurs et des saveurs du continent. Vous croiserez la route de majestueux vestiges de châteaux, de vastes vignobles, de zones humides paisibles, de cafés de front de mer au charme désuet, de villas élégantes, de places de villages pavées et de bien d’autres joyaux à côté desquels vous passeriez si vous voyagiez en car ou en voiture. De l’Espagne à la Suède, vous trouverez des itinéraires très peu, voire pas du tout, empruntés. Vos seules distractions seront le bruissement de la brise dans les arbres, l’envol des oiseaux dans le ciel et, souvent, l’odeur du pain frais émanant d’une boulangerie voisine. Pour la plupart, ces six itinéraires ont un faible dénivelé, ce qui en fait des parcours idéaux pour les cyclistes de tous niveaux.
VOIE VERTE DU CARRILET I, ESPAGNE
La cathédrale de Gérone, dans le quartier médiéval de la ville, se trouve à une extrémité du Carrilet I.
Le bucolique Carrilet I, l’une des plus de cent voies vertes que compte l’Espagne, longue de près de 60 kilomètres, suit principalement l’axe formé par un ancien chemin de fer à voie étroite. Commencez dans la ville d’Olot, dans le Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa, où des volcans inactifs enveloppés de forêts parsèment le paysage. Rendez-vous au Museu dels Volcans avant votre départ pour vous tout apprendre de la géologie de la région. L’itinéraire vous conduira le long d’entailles rocheuses ombragées, créées lors du dynamitage du flanc de colline pour faire place à la voie ferrée, puis dans des vallées fluviales ensoleillées et verdoyantes. Faites une halte pour une dégustation de fromages succulents à La Xiquella, artisan-fromager de Sant Esteve d’en Bas. La gare rose rénovée de Sant Feliu de Pallerols est une autre halte culinaire de choix. Son café sert notamment des coques et de la joue de porc. Au terme de ce périple, déambulez le long des remparts du quartier médiéval de Gérone pour profiter d’une jolie vue sur des jardins soigneusement entretenus et des cours majestueuses.
BOUCLE DE BOURGOGNE DU SUD, FRANCE
Construite sur une ancienne voie ferrée exploitée par la SNCF, cette voie verte d’un peu plus de 75 kilomètres serpente entre des bois et des pâtures paisibles et le long de coteaux couverts de vignes. Avant de quitter Chalon-sur-Saône, allez jeter un œil aux milliers d’appareils photo et images exposées au Musée Nicéphore Niépce, musée portant le nom de l’un des pères de la photographie et dédié à cet art. Parcourez un peu plus de 38 kilomètres pour rejoindre le château de Cormatin, bâti au 17e siècle, entouré de douves et de jardins splendides. À 14 kilomètres de là, à Cluny, vous attend un autre site historique : les vestiges de l’abbaye de Cluny, monastère bénédictin transformé en musée où l’une des quatre cloches d’origine est encore présente. Entre Cluny et Mâcon, le paysage devient spectaculaire avec ses falaises de calcaire accidentées qui se trouvaient sous l’eau il y a des millions d’années. Une fois descendus de vélo à Mâcon, flânez sur l’esplanade Lamartine, une promenade bordée de cafés le long de la Saône.
KLARÄLVSBANAN, SUÈDE
Traçant un itinéraire nord-sud de 90 kilomètres de Karlstad à Uddeholm, cette voie verte file sur un remblai ferroviaire où circulaient autrefois les passagers et le bois transportés par la compagnie Klarälven. Partant de l’endroit où la Klarälven rejoint le lac Vänern, à Karlstad, l’itinéraire mêle nature et culture. Cette ville animée est un paradis pour les activités nautiques, comme le kayak, mais aussi pour l’art. Explorez le Sandgrund Lars Lerin, galerie d’art remplie d’aquarelles immenses signée de la main du peintre de paysages suédois. À une petite trentaine de kilomètres au nord, la galerie Gamla Kraftstationen, installée au bord de l’eau, a elle aussi de quoi ravir les amateurs d’art contemporain et un jardin tranquille où s’asseoir avec un café et des pâtisseries. Refaites 8 kilomètres pour arriver à la réserve naturelle d’Edeby, une paisible zone humide qui abrite une riche avifaune. Après Edeby, l’itinéraire devient plus forestier et se borde de saules, de bouleaux et de divers conifères.
RAVeL 38 ET 39, BELGIQUE
Le RAVeL est un réseau de 1 600 kilomètres de pistes destinées aux cyclistes, aux piétons et aux cavaliers qui sillonnent la Wallonie. L’acronyme signifie Réseau Autonome des Voies Lentes. Ces deux lignes, qui suivent deux anciens couloirs désaffectés de la SNCB, filent sur un total de 50 kilomètres à travers le Pays de Herve, région agricole fertile couverte de vergers et de pâtures, d’un point situé à l’intersection des frontières belge, néerlandaise et allemande jusqu’à la ville de Liège. Avant de vous lancer, montez les marches ou prenez l’ascenseur jusqu’à la plateforme d’observation de la Tour panoramique des Trois Frontières, haute de 50 mètres, pour admirer un panorama sur la campagne fertile. En route, faites halte pour déguster un sirop de pommes artisanal à la Siroperie d’Aubel, puis faites une heure de vélo pour atteindre Le Herve du Vieux Moulin, fromagerie réputée du village de Battice où vous devriez vous procurer un Herve, spécialité au goût prononcé.
PISTE CYCLABLE TRÉVISE-OSTIGLIA, ITALIE
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La Torre Bissara s’élève au-dessus de la Piazza del Signori à Vicence, en Italie, ville située sur la Piste cyclable Trévise-Ostiglia.
Cet itinéraire souvent à l’ombre, dont près de la moitié traverse des zones boisées paisibles, réjouira les passionnés d’architecture et d’Histoire. Filant sur 109 kilomètres le long d’une ancienne voie ferrée militaire, celui-ci débute à Trévise, ville fortifiée aux rues pavées, souvent surnommée la « petite Venise » en raison de son réseau de canaux. Déambulez dans le quartier historique et admirez les nombreux palais ornés de fresques qui bordent la Piazza dei Signori et la Via Calmaggiore, rue bordée d’arcades qui conserve encore les vestiges d’une antique voie romaine. En pédalant vers le sud-ouest, quittez la piste pour aller voir des trésors comme la Rotonda di Badoere, place à colonnades du 17e siècle située dans le village de Badoere parsemée de cafés. À moins de deux kilomètres de là se trouve la somptueuse villa Ca’ Marcello de style palladien. À 30 kilomètres de là se trouve la villa Contarini, une propriété encore plus luxueuse entourée d’un vaste parc émaillé d’étangs et de lacs. Des travaux sont en cours pour aménager un tronçon supplémentaire de 16 kilomètres qui permettra à la piste de rejoindre la ville d’Ostiglia.
PISTE CYCLABLE DU DANUBE, ALLEMAGNE ET AUTRICHE
Cet itinéraire suit le Danube sur plus de 2 700 kilomètres, de sa source dans la Forêt-Noire jusqu’à la mer Noire. Le segment le plus populaire couvre 320 kilomètres entre Passau, en Allemagne, et Vienne, en Autriche, alternant entre les berges au moyen de passerelles ou de bacs. À Passau, assistez à un concert de l’après-midi ou du soir à la cathédrale Saint-Étienne, qui abrite le plus grand orgue d’église du monde. Les œnophiles et amateurs de café seront particulièrement séduits par la vallée de la Wachau qui s’étale le long du fleuve sur plus de 30 kilomètres en Autriche. Vous pédalerez au milieu de paysages composés de coteaux en terrasses couverts de vignes, de vergers d’abricotiers et de charmants villages en bord de fleuve. À Spitz, détendez-vous au Gasthof Prankl autour d’un café accompagné d’un dessert aux notes d’abricot. Ne passez pas à côté de la vieille ville de Krems, enclave historique aux rues pavées et aux portes médiévales dont l’histoire remonte à 995.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.