Afrique du Sud : quatre expériences gastronomiques au Cap-Occidental

James a passé des années à étudier les méthodes de fermentation traditionnelles orientales et africaines. Il nous présente les aliments vivants de ses caves et nous fait goûter, mélanger et siroter les différents misos, kéfirs, koji et légumes marinés qui y reposent. Les saveurs sont puissamment umami, salées et intenses.

Tandis que je sirote un milk-shake à base de banane et de lait fermenté, James m’explique comment les grains de kéfir « mangent » les sucres naturels des fruits et donnent à la boisson son goût acidulé caractéristique et ses propriétés curatives pour les intestins. En plus de nous faire des démonstrations pratiques, James nous assiste au moment de lancer nous-mêmes un processus de fermentation qui exploite les bactéries sauvages présentes dans l’environnement pour conserver les légumes.

Ensemble, nous fabriquons le levain qui sera servi au déjeuner avec le potjiekos au miso. Pendant que le pain cuit, il nous en apprend davantage sur la manière dont les civilisations anciennes utilisaient la fermentation pour conserver et enrichir les aliments. Nous discutons également des propriétés curatives des prébiotiques et des probiotiques, dont James a fait l’expérience : à 17 ans, on lui a diagnostiqué un cancer de la lymphe, et après une lourde chimiothérapie et des années de lassitude, il pense que les aliments riches en probiotiques l’ont aidé à rebondir. « Ce cancer est une bénédiction qui m’a permis de tout réévaluer. »

Après une journée en compagnie de James, je me sens pleine d’énergie et d’inspiration. Je repars avec mes légumes marinés, une bouteille d’eau de source légèrement fermentée — « meilleure que du champagne » — et quelques bocaux de miso, vieux de deux ans, que James appelle « misomite ». Cette pâte savoureuse est destinée à devenir la base de soupes, de marinades et de sauces dans ma cuisine pendant un certain temps.

4. DES PRODUITS LAITIERS DANS LE DÉSERT