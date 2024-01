Yann Joseph, l’aventurier qui nettoie les rivières

En fin 2019, j’ai descendu la rivière Magpie au Canada, en kayak gonflable. J’ai ensuite décidé de prendre mon année sabbatique en 2020, pour me consacrer à 100 % à la descente et dépollution des rivières. En janvier, j’ai descendu la rivière Futaleufú au Chili. J’ai enchaîné avec la Franklin river en Tasmanie. Mais en mars 2020, je me suis retrouvé bloqué au Maroc et n’ai pas pu descendre la rivière Ahansal. J’étais alors contraint de rentrer chez moi. J’ai repoussé mon année de césure et mis mon projet en pause. Je pensais pouvoir terminer mon objectif des dix rivières en 2020. Je ne me suis pas découragé et me suis dit que cela serait simplement un peu plus long que ce que j’avais prévu. J’ai pu reprendre mon voyage en mars 2022, et ai terminé la rivière Ahansal au Maroc. En mai, j’ai fait la Cotohuasi river au Pérou. Je me suis envolé ensuite vers la Zambie pour descendre le fleuve Zambèze. En novembre, je me suis rendu à la rivière Sun Koshi au Népal. Finalement, j’ai clôturé mon aventure en janvier 2023 avec la dernière rivière, le Nil Blanc en Ouganda.