Lac de Côme : les lieux et activités incontournables

Lorsque l'on pense au lac de Côme, les notions d'élégance et d'art de vivre à l'italienne s'imposent à notre esprit. Officiellement appelé Lario, le troisième plus grand lac d'Italie attire des visiteurs depuis le 13ᵉ siècle. À cette époque, il constituait une étape populaire pour les nobles européens lors de leurs grandes tournées. Plus récemment, il a été le décor de films tels que Ocean's Twelve et Casino Royale. Mais le prestige du lac remonte à l'époque romaine, lorsque Jules César assécha un marécage à son extrémité sud-ouest, stratégiquement situé près des cols alpins, et finança la création d'une ville connue sous le nom de Novum Comum.

Il a jeté les bases de Côme, qui est encore aujourd'hui le principal centre d'activités et qui est à l'origine du nom du lac. Le printemps est la meilleure période pour visiter la ville, peut-être encore plus cette année. Des sections de ses trottoirs en bord de mer, qui avaient été fermées pour des travaux d'agrandissement depuis 2008, sont à nouveau ouvertes aux promeneurs. Le centre est dominé par le dôme azur de la Cathédrale Santa Maria Assunta de Côme, l'une des dernières cathédrales gothiques construites dans le pays. Derrière elle se trouve le Teatro Sociale et, sur le côté, la rue commerçante Via Vittorio Emanuele II. C'est un bon endroit pour acheter un souvenir : les mûriers ont été plantés sur les collines du lac de Côme au 15ᵉ siècle et des boutiques comme A Picci vendent des mouchoirs et des écharpes faits avec leur soie.

À côté du magasin, la Via Lambertenghi débouche sur la Via Alessandro Volta, nommée d'après le physicien considéré comme l'inventeur de la pile électrique. L'hôtel particulier où il est né en 1745 est signalé par une plaque et autour de lui se trouvent quelques-unes des adresses les plus convoitées de l'époque. C'est notamment grâce à leur giardini pensili, des jardins construits sur les murs romains qui gardaient autrefois le centre de la ville.

La Passeggiata Lino Gelpi, entre le lac et les jardins privés de la rive, est tout aussi évocatrice. Le nom du sentier rend hommage au maire du 19ᵉ siècle qui a récupéré une bande de terre aux propriétaires de villas pour paver les sentiers publics les plus pittoresques de Côme. C'est un endroit de choix pour assister à l'atterrissage des hydravions sur le lac, a fortiori lorsque la glycine fleurit le long des berges.

Continuez à marcher le long de la route au bord de l'eau pendant une demi-heure jusqu'à Cernobbio, l'une des stations balnéaires les plus populaires du lac. Les Comaschi locaux viennent manger au Harry's Bar, sur une piazza au bord de l'eau. On y sert du poisson blanc du lac, mais le plat le plus populaire est la sole meunière, frite à la poêle jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante. Vous pouvez également prendre un taxi pour remonter la colline jusqu'à II Gato Nero, où l'on sert des spécialités de la région, comme les raviolis à l'ossobuco et au safran. L'institution est devenue très prisée grâce à sa vue sur le lac.

Pour une perspective différente, passez par l'eau. Des ferries relient Côme à l'Alto Lago (« Haut Lac »), sa rive la plus septentrionale. Mais si votre budget vous le permet, le mode de transport de prédilection est le bateau à moteur Riva. Les hôtels les plus prestigieux proposent des promenades privées sur ces vedettes en acajou dans le cadre de leurs programmes d'activités. Des entreprises comme Como Classic Boats viennent également chercher les visiteurs dans presque tous les hameaux dotés d'un quai.

L'une des plus jolies est Torno, sur la rive ouest, avec ses toits en tuiles rouges et son clocher au bord de l'eau. Elle se trouve en face de Passalaqua. Construite au 18e siècle pour un descendant de la noblesse locale, cette villa a été primée « meilleur hôtel du monde » par The World's 50 Best en 2023, un an après son ouverture. Vous n'aurez qu'un aperçu, car seuls les invités sont autorisés à entrer, mais vous pouvez aussi visiter la Villa d'Este, l'hotel historique du lac. Plus loin sur la rive, on trouve la Villa Carlotta et la Villa Balbianello, de style néoclassique, qui s'avance sur un promontoire à Ossuccio.

Ancienne communauté de pêcheurs, Ossuccio est également une porte d'entrée vers l'île Comacina et le Mont Sacré d'Ossuccio, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui compte quatorze chapelles menant à un sanctuaire à flanc de colline. Depuis le bord de l'eau, la vue est un cliché de ce qui rend le lac de Côme si attrayant. Les hameaux discrets côtoient des villas plus grandes que nature et les collines vertes et boisées descendent jusqu'à l'eau d'un bleu profond. Au loin, on aperçoit toujours les Alpes. De l'Empire romain au Hollywood moderne, c'est une scène qui a charmé à travers les âges.

TROIS ENDROITS INCONTOURNABLES

1. Teatro Sociale

Le théâtre de Côme au 19ᵉ siècle a toujours eu un goût prononcé pour l'opéra. Cet été, il se joindra à d'autres salles du pays pour célébrer les cent ans de la mort de Giacomo Puccini avec une production en plein air de Turandot, le dernier chef-d'œuvre du compositeur.

2. Villa Carlotta

Le jardin botanique de huit hectares de la Villa Carlotta est une destination très appréciée au bord du lac. On y trouve des arbres monumentaux, un sentier parmi les fougères, mais il est surtout célèbre pour ses azalées, qui s'épanouissent en coussins rouges, blancs et roses pendant quelques semaines chaque année au mois de mai.