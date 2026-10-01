Japon : quels plats faut-il absolument goûter dans un izakaya ?

Des lanternes rouges lumineuses, de la fumée s’échappant des grills et des conversations animées que l’on entend depuis les ruelles étroites : c’est par ces quelques indices que les voyageurs savent souvent qu’ils ont trouvé un izakaya. À l’intérieur de ces bistrots japonais traditionnels, amis et collègues se retrouvent autour d’un verre et d’une kyrielle de plats à partager. Se rendre à l’izakaya est une tradition qui date de la période d’Edo (1603-1868) lorsque les magasins de saké ont commencé à autoriser les clients à boire sur place, servant le célèbre breuvage avec des encas tout simples. Aujourd’hui, les izakayas font toujours partie intégrante de la culture japonaise. C’est aussi l’un des meilleurs endroits pour découvrir la vie quotidienne des habitants. Les izakayas servent de délicieux plats, du ragoût ayant lentement mijoté au poulet frit croustillant. Nous en avons sélectionné cinq, que les touristes devraient absolument goûter selon nous.

LE YAKITORI

L’un des plats les plus emblématiques des izakayas est le yakitori. Se présentant sous la forme de brochettes de poulet grillé cuites sur un grill, ce plat trouve ses origines à l’ère Meiji (1868-1912), lorsque les marchands ambulants mettaient en brochette les morceaux de viande les moins appréciés. Après la Seconde Guerre mondiale, la volaille, moins chère, se trouvait plus facilement. C’est à ce moment que cet encas tout simple est devenu un plat incontournable des izakayas. Les brochettes sont généralement enrobées de sel ou de tare, un glaçage à base de sauce soja, de mirin et de sucre.

Pour goûter d'excellents yakitoris, direction Tokyo. Pour ce faire, rendez-vous dans le quartier de Shinbashi et mêlez-vous à la foule de Japonais sortant du travail et se retrouvant dans les bars au fond des venelles ; baladez-vous dans les ruelles éclairées par des lanternes d’Omoide Yokocho ; ou aventurez-vous dans le quartier de Koenji, où de petits izakayas attirent les créateurs du coin.

À associer à : un Highball japonais. Le whisky, complété d’eau gazeuse, rafraîchit le palais entre deux bouchées bien grillées.

LE SASHIMI

Soigneusement tranché et habilement préparé, le sashimi laisse la qualité du poisson s’exprimer par elle-même. Contrairement aux sushis, ces fines tranches de poisson sont servies sans riz. Dans les izakayas, vous trouverez notamment des sashimi maguro (au thon), sake (au saumon) et uni (très prisés, à l’oursin). Les chefs ont passé des années à perfectionner leur maîtrise du couteau, adaptant chaque découpe à la texture du poisson.

Si les techniques modernes ont pris forme au cours de l’époque d’Edo, c’est l’arrivée de la réfrigération dans les années 1930 qui a contribué à faire connaître les sashimis en dehors des communautés côtières du Japon. Pour déguster quelques-uns des meilleurs sashimis du pays, rendez-vous dans les izakayas situées autour du marché d’Omicho. Demandez au chef son osusume (recommandation) pour goûter à la prise du jour.

À associer à : un saké junmai ginjo bien frais. Les arômes floraux subliment le poisson frais sans prendre le dessus.