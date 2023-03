Japon : une société vieillissante forcée de se réinventer

Le temps est couvert, ce samedi matin à Iwase, un quartier endormi près de la baie de Toyama, sur la plus grande île du Japon. Les rues sont encore désertes, en attendant l’heure dite.

Une vieille femme passe la tête par l’embrasure de sa porte. Une autre marche précautionneusement dans une ruelle étroite. Quelques minutes plus tard, deux petits camions avancent lentement, puis s’arrêtent. Soudain, les lieux prennent vie. Cinq employés en veste orange surgissent et s’affairent. Ils installent des cônes de circulation, distribuent des paniers à provisions et se confondent en excuses, car ils ont déplacé l’épicerie mobile Tokushimaru d’un mètre ou deux par rapport à son emplacement habituel. Ils transportent des produits du premier camion au second, qui se métamorphose en une boutique miniature avec rayonnages et stores rouges dépliables. La partie gauche, réfrigérée, contient des portions individuelles de poisson et de viande, des yaourts, des oeufs et d’autres denrées périssables. Les fruits et légumes sont à droite ; les en-cas et biscuits, à l’arrière. Une demi-douzaine de clientes, toutes âgées, se déplacent à petits pas autour du camion.

Miwako Kawakami, une femme de 87 ans, au dos voûté et à la coupe au carré, tend sa canne à un employé et prend un petit panier. « Avant, il y avait beaucoup de magasins ici, mais ils ont tous disparu, explique-t-elle. Le primeur, le poissonnier… Tout a fermé il y a environ cinq ans. »

Iwase s’est vidé. Les jeunes sont partis et ceux qui sont restés vieillissent. La même dynamique s’observe partout au Japon, à mesure que le taux de natalité poursuit le déclin entamé il y a plusieurs décennies. La population a atteint un pic en 2010, avec 128 millions d’habitants. Elle est aujourd’hui inférieure à 125 millions et les projections avancent une baisse continue ces quarante prochaines années. Or les Japonais vivent plus longtemps : 87,6 ans pour les femmes et 81,5 ans pour les hommes, en moyenne. Si on exclut la principauté de Monaco, la population nippone est aujourd’hui la plus vieille du monde.

Bien que saisissants, ces chiffres ne traduisent pas le profond impact de cette transformation démographique jour après jour. La disproportion croissante entre des seniors de plus en plus nombreux et des jeunes qui le sont de moins en moins se répercute déjà sur tous les aspects de la vie au Japon, que ce soit son visage, ses politiques sociales, ses stratégies commerciales, ses espaces publics, l’emploi ou encore le logement privé. L’archipel devient un pays conçu pour les personnes âgées et dominé par elles.

Osamu Yamanaka s'est donné pour mission d’éviter que des gens meurent dans la solitude. Plusieurs fois par semaine, ce médecin de 67 ans quitte son centre médical à Yokohama pour rendre visite aux retraités vivant seuls dans des studios délabrés à Kotobukicho. Ce quartier défavorisé abrite des allocataires vieillissants ainsi que « des personnes fuyant les obligations sociales pour une raison ou une autre », indique le médecin – autrement dit des alcooliques, des individus souffrant de troubles mentaux ou encore d’anciens détenus.