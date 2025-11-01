Jeux d’hiver 2026 : tous les regards seront tournés vers Milan et les Dolomites

QU'Y FAIRE ?

Qu’importe la saison ou la méthode d’exploration privilégiées, le principal atout des Dolomites est la splendeur de ses paysages. Certains des sites les plus populaires, comme les Trois Cimes de Lavaredo, qui dépassent de la terre comme des dents tordues, et le lac de Braies, aux eaux bleu-vert, peuvent être envahis par les touristes en haute saison. Envisagez donc des alternatives ; des sommets comme Croda dei Toni et les tours de Vajolet ou le lac de Carezza sont tout aussi évocateurs mais bien moins fréquentés.

Pour en apprendre davantage sur la vie en montagne, visitez les Messner Mountain Museums, six centres consacrés au monde alpin dispersés dans la province du Sud-Tyrol, dans les Dolomites. Ceux-ci furent fondés par le légendaire alpiniste italien Reinhold Messner, plus connu pour avoir réalisé la première ascension de l’Everest en solitaire. Le plus spectaculaire est sans doute le Museum Corones, le « musée dans les nuages », dédié à l’alpinisme. Installé dans un bâtiment conçu par Zaha Hadid, il semble enfoui dans le sommet du Kronplatz (2 275 mètres) et ses baies vitrées futuristes émerger de la roche.

Une culture vivante est à découvrir également. Les Dolomites abritent le peuple ladin, un groupe ethnolinguistique parlant une langue rhéto-romane et conservant des traditions populaires propres. Celles-ci sont présentées au musée ladin de Ciastel de Tor, dans le village de San Martino in Badia (les panneaux d’information y sont rédigés en italien et en allemand ; des audioguides existent en anglais mais pas en français). Le val Badia est quant à lui le cœur historique du territoire ladin ; les visiteurs peuvent y découvrir des viles (des villages ladins traditionnels avec greniers, bûchers, etc.), comme Lungiarü, ou encore participer à des expériences animées par des locaux, par exemple une visite de ferme fromagère ou un atelier de cuisine.

QUAND PARTIR ?

Comme dans l’ensemble des Alpes, dans les Dolomites, la saison touristique a lieu en hiver (de début décembre à mi-avril selon les chutes de neige) et l’été (de juin à mi-septembre). Les pistes connaissent leur plus forte affluence durant les vacances d’hiver et de printemps, moment où les familles italiennes se rendent généralement à la montagne ; il n’est pas rare d’y croiser des groupes d’enfants suivant des leçons de ski.

De nombreux hôtels, restaurants et remontées mécaniques de haute altitude ferment pendant les saisons intermédiaires (de mi-avril à mai et de mi-septembre à novembre). Si cela ne vous décourage pas, ces périodes constituent un formidable moment pour une visite : les prairies sont en fleurs et le feuillage prend des teintes orangées.

OÙ MANGER ?

La gastronomie des Dolomites mêle des saveurs du nord-est de l’Italie et de l’Autriche voisine tout en incorporant des spécialités ladines. Les recettes sont du genre roboratives : parmi les plats typiques figurent le casunziei, un plat ladin consistant en des pâtes en demi-lune souvent farcies à la betterave, nappées de beurre fondu et saupoudrées de graines de pavot ; ou encore les canederli, des boulettes de pain rassis ressemblant à des gnocchis préparées avec du fromage et du speck, une variante locale du knödel autrichien.