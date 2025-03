Croatie : Brač, l’île parfaite pour des vacances en famille

Un simple trajet en ferry suffit pour se rendre de Split à Brač. La ville a été rendue célèbre par l’extraordinaire plage Zlatni Rat, ses galets la rendent presque vivante, comme si elle changeait au gré des vagues et du vent. Mais cette petite île de l’Adriatique est aussi idéalement située pour se balader dans les îles, pratiquer des sports aquatiques, flâner dans des villages de pierre de caractère, explorer des panoramas montagneux et faire des randonnées le long de son littoral. Un restaurant en terrasse vous accueillera toujours en fin de journée.

1. LA PLUS BELLE PLAGE DE LA DALMATIE

La côte nord de Brač regorge de plages magnifiques, comme la baie de Lovrečina et la plage de Splitska. Si l’envie vous prend de faire comme les locaux, cherchez de plus petites bandes de sable, plus calmes, où les enfants n’ont qu’à plonger dans l’eau. Brač possède également l’une des plages les plus photographiées de Croatie, Zlatni Rat, aussi connue sous le doux sobriquet de corne d’or, près de la ville portuaire de Bol. Sa forme, qui n’est pas sans rappeler une langue, l’a rendue connue, tout comme ses eaux claires et la pinède qui l’entoure. Les galets fins se déplacent avec les vents et la marée, faisant de la plage un phénomène naturel intéressant. L’eau est habituellement calme le matin, un bon moment pour une sortie en paddle en famille. Au cours de l’après-midi, les vents se renforcent et le temps devient idéal pour les sports aquatiques tels que le kitesurf, ce qui ne manquera pas d’attiser la curiosité des adolescents.

Astuce : Les cafés et les bars animés qui entourent Zlatni Rat sont des endroits idéaux pour s’asseoir un moment, prendre des photos et profiter d’un mocktail en bord de plage.

2. DÉCOUVRIR LA CULTURE DE L’ÎLE

Les villes de Supetar et de Pučišća sont à explorer en début de matinée ou en fin d’après-midi. Supetar est le port principal de Brač, longé par une promenade à l'ombre des palmiers. La ville est d’architecture romane et les rues médiévales sont animées. Pučišća, avec ses bâtiments traditionnels en roche calcaire blanche, ses palais de la Renaissance et ses ornements baroques, est l’une des plus belles villes d’Europe. Visitez l’école des tailleurs de pierre et achetez des souvenirs aux magasins qui bordent la baie.

Astuce : Au bout de la baie de Pučišća, vous découvrirez une bande de sable avec des douches où vous pourrez vous détendre après un après-midi passé à jouer aux touristes.

3. DE QUOI S’AMUSER EN EXTÉRIEUR

Prévoyez une randonnée matinale ou une balade à vélo sur certaines sections de la Via Brattia, une piste de 140 kilomètres qui relie les deux villes les plus anciennes de l’île, Pučišća et Škrip, de plus petits villages, la plage de Zlatni Rat, les musées locaux, monastères, vignobles ainsi que des oliveraies. La partie de la Via Brattia allant de Supetar en direction de Sutivan est accessible aux enfants et bien balisée. Elle vous emmène vers de magnifiques vues de la côte, les familles amatrices de cyclisme pourront enfourcher des vélos électriques ou classiques, loués chez Rent A Roberts, un centre de sport à Supetar. Une autre option, notamment pour les enfants qui aiment profiter de beaux panoramas, c’est de faire l’ascension du Vidova Gora, le plus haut sommet des îles de l’Adriatique. Il culmine à 780 mètres au-dessus du niveau de la mer et offre de superbes vues sur Brač et ses environs. Pour les familles avec de jeunes enfants, prendre la voiture jusqu’au sommet est une option qui dure une vingtaine de minutes, au départ de Supetar. Pour les plus grands, il est possible de relever le défi de cette ascension depuis Bol, une randonnée escarpée de 8 kilomètres, qui prend trois à cinq heures, aller-retour.

Astuce : Prévoyez les activités éprouvantes tôt le matin, comme la randonnée et la balade à vélo, avant que le soleil ne soit trop haut dans le ciel.

4. LE FESTIN DE LA CUISINE LOCALE

La gastronomie de Brač est riche en fruits de mer fraîchement pêchés, huile d’olive produite localement et herbes aromatiques cueillies sur l’île, mêlant saveurs italiennes et méditerranéennes, un franc succès auprès des enfants. Vala Hrvaska à Splitska est un restaurant à l’atmosphère détendue, avec chaises hautes et possibilité de manger en extérieur, face à la mer. Vous y retrouverez des planches de charcuterie locale, des plateaux de fromage, ainsi que du poisson, de l’agneau et des fruits de mer tels que des moules et du poulpe, pour les plus aventureux d’entre vous. Tavern Kopačina, dans le village de Donji Humac, situé à 6 kilomètres de Supetar, est connu pour sa cuisine authentique dalmate : des plats à base d’agneau et d’huile d’olive maison. Pour une vue digne d’une carte postale, réservez une table en terrasse et observez les maisons traditionnelles en pierres de Brač, ses collines vallonées et un soupçon de l’Adriatique. Vous pouvez également réserver une visite guidée avec déjeuner au musée de l’huile d’olive, dans le village de Škrip, en bord de falaise. Le musée propose une expérience interactive pour les familles, les enfants s’affairant à utiliser la presse à olives, tandis que les parents peuvent déguster les différentes huiles d’olive de l’île.

Astuce : Essayez la spécialité de l’île de Brač, l’agneau peka. La viande est lentement mijotée avec des légumes méditerranéens, le tout recouvert d’un couvercle en forme de cloche.

5. VISITES À TRAVERS LES ÎLES ET VOYAGES À LA JOURNÉE

Si vous souhaitez changer d’air, Brač est idéalement positionnée et bien reliée aux autres îles, pour vous rendre à Hvar et Vis, ou bien profiter d’un séjour d’une journée à Split, sur le continent. La ville ne se trouve qu’à 50 minutes en bateau. Bien que Split soit moins connue que Dubrovnik, sa vieille ville n’en est pas moins charmante et les enfants adorent déambuler dans ses rues étroites. Elle abrite également le palais de Dioclétien, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi qu’un ancien palais romain. Certaines agences de voyage proposent des voyages en ferry privés pour vous y rendre, mais vous pouvez également vous tourner vers des sociétés locales comme Jadrolinija ou Adriatic Fast Ferries.