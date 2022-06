Koweït : entre climat et richesse extrêmes

À l’origine, la prospérité moderne du Koweït était modeste. Avant la découverte de ses champs pétrolifères dans les années 1930, les perles étaient un produit d’exportation important et la région abritait des commerçants portuaires, des pêcheurs et des nomades. Ce sont l’industrie énergétique et le resserrement des liens avec l’Occident, notamment suite à la libération du pays lors de la guerre du Golfe en 1991, qui ont progressivement permis d’importer des valeurs étrangères, ainsi que davantage de richesses.

Aujourd’hui, les près de 1,3 million de citoyens du Koweït ont un mode de vie luxueux, soutenu par une industrie de services qui emploie plus de 3 millions de travailleurs étrangers à bas salaire. Dans ses photographies, Cecconi constate un décalage entre le matérialisme et la tradition religieuse. « Le consumérisme extrême est une manière de compenser les tensions intérieures », dit-il. « Selon notre système capitaliste, si on achète des choses, on se sentira mieux. Ça nous arrive à toutes et à tous. La différence pour eux, c’est qu’ils ont accès à l’argent pour faire tout ce qu’ils veulent » et, pour certains, cela implique d’acheter une Ferrari ou même de construire une réplique privée du Colisée de Rome.