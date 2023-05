La Napa Valley, au-delà des vignobles

Sur les trottoirs de Saint Helena, à un peu plus d'une heure au nord de San Francisco, il fait assez chaud pour faire frire un œuf. Il fait environ 35°C dans la rue principale de cette ville du vin, parfaitement entretenue, la chaleur irradiant sur les rangées de vignes environnantes. La soif m’a naturellement poussée à entrer dans une salle de dégustation d’alcool à 11 heures du matin, m’offrant ainsi un peu de fraîcheur. Non pas que je ressente le besoin de me justifier, nous sommes tout de même dans la Napa Valley où sa consommation est encouragée.

Je suis entourée de cuves et de fûts en acier. Zack, un assistant débordant de vie, passe une heure à me servir de petites quantités pour dégustation. Après une douzaine de verres, lorsque les choses qui m’entourent deviennent agréablement floues et que la chaleur extérieure n'est plus qu'un lointain souvenir, il sort une toute dernière bouteille. « Celle-ci, m’assure-t-il en remplissant mon verre, est vraiment spéciale ; avec des notes de mandarine et de citronnelle ». Je respire les arômes piquants et bois à pleines gorgées. Cette bière vaut le détour.

Oui, de la bière dans la Napa Valley, la région viticole la plus célèbre des États-Unis. Ici, où la plupart des gens vénèrent le vin, le cabernet sauvignon plus précisément, tannique et qui a du corps, il faut être imaginatif pour explorer d’autres horizons. Plus encore : le tourisme et l'économie locale étant fortement axés sur le vin, il s’agit même d’avoir du cran.

Nile Zacherle, fondateur de Mad Fritz Beer, en est convaincu. Alors qu'il suivait une formation de brasseur il y a plusieurs dizaines d’années, il a trouvé que les ingrédients, toujours identiques, utilisés dans les bières de grande consommation, n'étaient pas particulièrement inspirants et s'est ainsi tourné vers la vinification. Plus tard, alors que le brassage de bières artisanales faisait fureur, il a décelé une lacune sur le marché : une bière de qualité, typique de Napa Valley. Il a donc lancé Mad Fritz Beer parallèlement à son travail de vinificateur.

« Imaginez que toutes les exploitations viticoles se fournissent en raisin exactement au même endroit », énonce-t-il. « C'est à peu près le produit du brassage de base. Mais nous, nous voulions de l’authenticité dans l'origine de nos ingrédients ». En d'autres termes, Nile Zacherle voulait fabriquer ses bières comme son vin, en choisissant avec soin ses céréales, qu’il cultive lui-même pour certaines, en maltant sur place, en faisant vieillir la bière en fût de chêne français et en la conditionnant en bouteille. Il propose différents types de bières : de la blanche citronnée, que je suis en train de siroter, à la Gruit, aromatisée avec un mélange de plantes infusées, en se servant d'épeautre ou de maïs bleu traditionnel comme base. Le joyau de sa collection est la Napa Ale, « reflet de l’époque et du lieu », utilisant de l'orge de l’Oak Knoll District et du houblon local. Il est évident, me dis-je en avalant ma bière et en retournant sous le soleil de Saint Helena, que cette vallée peut produire bien plus que du raisin.