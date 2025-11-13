La Norvège, destination idéale pour des vacances en famille
Un terrain de jeu naturel, la région des fjords est magique pour des vacances en hiver. Rendez-vous-y dès à présent pour ne pas rater la fin du cycle des aurores boréales.
Le Flåm Railway, la ligne de chemin de fer qui relie Flåm à Myrdal, offre une vue splendide sur des pics, des fermes et des cascades. C’est un voyage en train exaltant qui ravira tous les âges.
Avec son abondance de fjords et de montagnes accessibles en train, en bateau ou à pied, les familles amatrices d’aventures en plein air trouveront leur compte dans l’ouest de ce pays nordique : la Norvège en miniature. Ses paysages à couper le souffle sont d’une accessibilité déconcertante tout au long de l’année, et se transforment au fil des saisons. En hiver, vous serez accueillis par la neige et les aurores boréales, tandis qu’en été vous pourrez vous prélasser dans les rivières sauvages et gravir des glaciers.
1. BERGEN, LE DÉPART
La deuxième plus grande ville de Norvège est la porte d’entrée à ses fjords légendaires. Arpentez le quartier de Bryggen, où les maisons à pignons s’alignent sur le front de mer, avant d’embarquer à bord du funiculaire du mont Fløyen. Au sommet, vous y trouverez un terrain de jeu et un café. Il s’agit également du point de départ de balades agréables qui vous ramèneront sur le plancher des vaches ; l’un des chemins serpente à travers les bois et termine en glissade. Après cela, allez tous déguster les hot-dogs de Trekroneren, dont la réputation n’est plus à faire. En activité depuis 1946, ce stand de rue coloré propose des saucisses, des sauces et des suppléments qui satisferont même les plus difficiles des estomacs.
2. UNE RANDONNÉE SUR LE GLACIER DE JOSTEDAL
Les enfants à partir de huit ans peuvent prendre part à cette activité qu’il n’est possible d’entreprendre qu’entre les mois de mai et de septembre. Le glacier à grimper dépendra du mois de votre expédition. L’une d’elles commence par un voyage en bateau à travers les icebergs du lac turquoise de Styggevatnet, avant que votre famille ne chausse des crampons pour une exploration de deux heures des crevasses d’Austdalsbreen.
3. FLÅM À BATEAU ET EN TRAIN
L’un des voyages en train parmi les plus beaux du monde, la voie ferrée de Flåm part de ce même petit village en bordure de l’Aurlandsfjord. Le train entreprend une lente ascension, raide, entre pics imposants et fermes de montagne pittoresques, avant d’atteindre la station de Myrdal moins d’une heure plus tard. À l’aller, le côté du train orienté vers la plateforme offrira les plus beaux panoramas de la cascade Rjoandefossen, une chute d’eau sur 240 mètres en trois étages. Tant que vous êtes dans les environs de Flåm, ne manquez pas l’une des croisières en RIB proposées par FjordSafari. Elles partent du port de Flåm jusqu’à l’entrée du Nærøyfjord, un plan d’eau inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, qui n’a presque pas changé depuis la dernière ère glaciaire. Les fans de La Reine des Neiges seront enchantés en apercevant Undredal, à 13 kilomètres au nord de Flåm, la source d’inspiration d’Arendelle. Dans la vraie vie, le village abrite plus de chèvres que d’humains, et les eaux qui l’entourent regorgent également de vie. Gardez les yeux grands ouverts pour tenter d’apercevoir des phoques, des baleines et des dauphins.
Depuis le point de vue du Stegastein, vous pourrez admirer une vue à couper le souffle sur l’Aurlandsfjord.
4. L’AURLANDSFJORD, ENTRE RANDONNÉES ET POINTS DE VUE
Dominant l’Aurlandsfjord de près de 650 mètres, le point de vue du Stegastein est l’un des panoramas les plus à pic de Norvège. Pour éviter les foules, tâchez d’arriver tôt. Descendez ensuite dans la vallée pour l’explorer à pied. Si vous souhaitez une balade facile d’une heure à faire avec des enfants, partez de l’atelier de l’école agricole du village d’Aurland. Ensuite, suivez le chemin, en grande partie plat, jusqu’à arriver à la base de la cascade de Turli. Après cela, allez vous réchauffer en faisant un tour au Fjord Sauna, d’Aurland ou de Flåm. D’immenses baies vitrées vous placent au premier rang pour admirer les paysages féériques, tout en plongeant dans une eau qui vous ramènera vite à la réalité.
5. UNE PAUSE FRAÎCHE À FJÆRLAND
Située sur les rives du Sognefjord, baptisé le « roi des fjords », la calme Fjærland cache très bien son jeu pour ce qui est des activités en famille. Cette ville de près de 300 habitants abrite des dizaines de librairies d’occasion, où les enfants pourront trouver des livres à lire durant le voyage. Pour une expérience plus concrète, rendez-vous au musée norvégien des glaciers (Norsk Bremuseum). Les enfants adoreront l’écran cinéma panoramique incurvé, l’exposition sur Ötzi l’homme des glaces, et les expériences sur la glace du glacier de Supphellebreen. Glacier que vous pouvez également aller voir de plus près en réservant une excursion privée auprès du musée.
6. DU KAYAK À ÅRDAL
D’un calme surréel et entouré par d’immenses montagnes, le fjord d’Årdal impressionne quiconque le visite. Parents, vous partagerez un kayak pour deux personnes avec vos enfants, alors que vous ramerez pour atteindre le lieu de camp, uniquement accessible par bateau. Vous pourrez ensuite nager dans les eaux salées du fjord, pendant que votre guide cuisinera un dîner au feu de bois. N’hésitez pas à repousser votre heure de coucher pour profiter du soleil de minuit.
GUIDE DE VOYAGE
Stubborn Mule Travel propose un voyage personnalisé de sept nuits, en hiver, à partir de 10 200 € pour une famille de quatre. Le voyage peut être adapté pour convenir à tous les âges. Le prix inclut les vols vers Bergen, les hôtels, les transferts et les activités.
Cet article a été rédigé avec l’aide de Stubborn Mule Travel.
Cet article apparait dans le numéro de novembre 2025 de National Geographic Traveller (UK) en langue anglaise.