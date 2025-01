Le tourisme sportif est en plein essor

COURS, FORREST, COURS !

Spectate se concentre essentiellement sur le tourisme sportif « passif », soit des personnes qui voyagent pour assister à des matchs, des courses ou des tournois, et qui allient cela avec des activités touristiques plus conventionnelles. Les voyages « actifs », c’est-à-dire participatifs, sont néanmoins de plus en plus demandés.

Le voyagiste sportif Sports Tours International, basé dans quatre pays dont la France, dans l’Oise, place la course à pied et le cyclisme au cœur de son activité. Il propose des voyages « VIP » permettant de suivre les trois grands tours cyclistes : le Tour de France, le Tour d’Espagne (La Vuelta) et le Tour d’Italie (Giro d’Italia). Par ailleurs, sont également très appréciés les séjours qui consistent à parcourir une partie de l’une des étapes se déroulant dans les Alpes avant les cyclistes d’élite.

L’importance que tiennent ces courses cyclistes somptueuses et télégéniques dans les économies touristiques des villes et des régions qu’elles traversent est clairement illustrée par la lutte faisant rage pour les accueillir. Celle pour le grand départ du Tour, soit le lancement aujourd’hui nomade de cet événement se déroulant sur trois semaines, qui est suivi par plus de dix millions de spectateurs et un milliard de téléspectateurs, est féroce. Les lieux qui désirent l’accueillir payent à l’organisateur de la course, Amaury Sport Organisation (ASO), plusieurs millions d’euros afin de pouvoir accéder à ce privilège.

Barcelone aurait déboursé plus de 7 millions d’euros pour accueillir les premières étapes du Tour de France 2026. La capitale catalane a conscience des bénéfices à long terme qu’offre le fait de recevoir sur ses terres un événement sportif de prestige : l’organisation des Jeux olympiques de 1992 a donné un coup de fouet à son économie mal en point, renforcé ses infrastructures et l’a exposée sur la scène mondiale, faisant ainsi exploser le tourisme durant les trente années qui ont suivi.