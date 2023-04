Les Alpes, une destination estivale de plus en plus prisée

Les Alpes évoquent à la plupart des voyageurs qui y pensent des paysages enneigés. La plus vaste chaîne de montagnes d’Europe s’est définie par ses stations de ski de renommée mondiale qui accueillent régulièrement les Jeux Olympiques d’hiver. Mais jusqu’au milieu du 19e siècle, les Alpes étaient un terrain de jeu estival. Immortalisées par des artistes tels que Joseph Turner et John Sargent et incontournables pour les voyageurs du Grand Tour ainsi que pour une génération dorée d’alpinistes à laquelle aucun sommet ne résistait, les Alpes ont un jour rimé avec été. Lors de la saison froide, les vacanciers britanniques partaient pour les littoraux méridionaux de l‘Europe en quête de cures thermales et du soleil d’hiver de la Côte d’Azur.

Puis les habitudes saisonnières changèrent. Des voyageurs victoriens fortunés furent invités à passer l’hiver dans les chalets douillets et bien équipés des Alpes, gérés à merveille par Johannes Badrutt, hôtelier de Saint Moritz qui proposa d’accueillir les premiers touristes anglais hivernaux tentés par l’expérience. C’est toutefois l’avènement des voyages organisés au milieu du 20e siècle qui scella la suprématie des stations balnéaires européennes. Mais la tendance pourrait de nouveau être en train de s’inverser.

« De plus en plus, des clients sont intéressés par des vacances alpines durant les mois d’été », indique Carolyn Addison, cheffe de produit chez Black Tomato, agence de voyage de luxe. « Les gens évitent les foules de la haute saison hivernale et préfèrent passer l’été dans les Alpes pour profiter de l’air de la montagne et d’une multitude d’activités dans la nature. Nous constatons un élan en faveur du tourisme lent, pour savourer la vie en extérieur et échapper à la chaleur estivale de plus en plus écrasante d’autres destinations européennes. »

Selon l’agence, les réservations de chambres dans les Dolomites ont presque triplé entre 2021 et 2022. Et tandis qu’en 2021, ces réservations étaient composées d’un panache de séjours estivaux et hivernaux, en 2022, presque toutes avaient été placées pour l’été. Les Alpes, comme bon nombre de régions sauvages et de parcs nationaux européens, jouissent d’un essor dû à la pandémie.

« Nous observons une hausse de la popularité des voyages estivaux en montagne ces dernières années », déclare Joanna Laforge, actionnaire de l’agence de voyage Ski France, spécialiste de la région. « Elle a augmenté de manière spectaculaire après le Covid-19, avec une clientèle française qui cherchait des options de vacances quand les déplacements étaient limités. L’idée de grands espaces, d’air pur et de changement de rythme en montagne s’est avérée très populaire. Cette augmentation se produit désormais également sur le marché britannique. Nos réservations de chalets et d’appartements pour l’été 2023 sont déjà supérieures à celles de l’an passé. »

De nombreuses offres d’hébergements proposées par l’agence incluent désormais des activités de montagne dans les coûts de location ou bien proposent l’achat de passes à prix abordables pour accéder aux remontées mécaniques, à des parkings pour garer son vélo en montagne et à des activités nautiques sur lacs et rivières.

Selon France Montagnes, association d’acteurs du tourisme en montagne, il existe un fort intérêt pour le tourisme lent, qui promeut les voyages à faible empreinte, la proximité avec la nature et des séjours prolongés au même endroit. Mais aussi des excursions pour aller explorer les grands espaces et la cuisine et l’artisanat authentiques. « L’été est la saison idéale pour découvrir les montagnes », souligne François Gaillard, directeur de France Montagnes. « Avec plus de quatre-vingts activités, du yoga à la randonnée en passant par le vélo et l’alpinisme, il y a forcément une montagne pour vous satisfaire. Notre offre est diversifiée, inclusive et adaptée à tous les budgets. »

Les hébergements dans les Alpes sont sans aucun doute plus variés qu’autrefois. Les chalets de ski fonctionnels sont délaissés au profit de « poshtels » comme le RockyPop de Flaine, riche en divertissements, et le Base Camp Lodge des 2 Alpes qui proposent des prestations d’hôtel chic pour des prix d’auberge de jeunesse. Les prestations écoresponsables et la cuisine à base de produits locaux ont également connu un essor au cours de la dernière décennie, qu’il s’agisse du glamping (le « camping glamour ») hors des sentiers battus ou bien de séjours à la ferme ou encore de retraites holistiques en montagne comme celles proposées par AliKats, à Morzine, qui allient yoga et randonnées dans la nature.