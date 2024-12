Les cinq meilleurs marchés de Noël à aller voir en train en Europe

Autour de la Grand-Place du 29 novembre au 5 janvier 2025

Chaque hiver, à Bruxelles, un spectacle de son et de lumière illumine la Grand-Place et la transforme en kaléidoscope, elle, son sapin de 18 mètres et sa crèche, si bien qu’on ne sait plus où donner de la tête. Désormais dans sa vingt-deuxième année, le marché Plaisirs d’hiver prend place au sein d’un cadre inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO et propose un itinéraire entre les plus de deux cents chalets de la place de la Monnaie, de la place de Brouckère, de la place Sainte-Catherine et de la place de la Bourse. Parcourez les stands qui vendent des chaussettes tricotées en laine, du saumon fumé au feu de bois, de la fondue et des gaufres épicées, puis allez vous balancer sur la patinoire de 800 mètres carrés située place de Brouckère ; elle est abritée par un toit transparent. Ces dernières années, fanfares, chorales, jongleurs et saltimbanques juchés sur des échasses ont contribué à l’atmosphère de fête. Alors, commandez un verre de genièvre, un précurseur du gin, et laissez la magie opérer.

Comment y aller : des liaisons quotidiennes relient la Gare du Nord et Bruxelles-Midi. Comptez une heure et demi de train environ.

Autour de la cathédrale de Cologne, Rudolfplatz, Alter Markt et Heumarkt du 21 novembre au 23 décembre 2024

L’Allemagne est la reine des marchés de Noël et Cologne en propose plusieurs à elle seule. Le plus grand, situé sur le parvis de sa cathédrale gothique, accueille cent cinquante stands installés sous une canopée de lumières féériques. Vous pourrez vous y procurer des boules à neige et des jouets en bois de la région des monts Métallifères et regarder des artisans peindre verre et céramique au son des chants de Noël. Deux rues plus au sud, à Alter Markt et à Heumarkt, des sculpteurs sur bois et des ferronniers produisent des petits cadeaux dans le cadre de l’Heinzels Winter’s Fairytale, marché regroupant cent édicules à pans de bois tout droit sortis d’Hansel et Gretel et installés autour d’une patinoire en plein air. Pendant ce temps, au Village de Saint-Nicolas, à Rudolfplatz, les effluves de riebekuchen (des galettes de pommes de terre râpées à l’oignon servies avec de la compote de pomme) embaument l’air. Flânez entre les chalets éphémères qui proposent des savons artisanaux, assistez à des démonstrations de pyrogravure et restez à l’affût, car vous pourriez bien apercevoir un Saint-Nicolas en tournée.

Comment y aller : de la Gare de l’Est, à Paris, il faudra compter cinq heures de train environ pour atteindre la Gare centrale de Cologne (une correspondance).

Amsterdam Winter Paradise, RAI Amsterdam du 12 au 26 décembre 2024

Un paradis hivernal s’est emparé du palais des expositions du RAI d’Amsterdam : patinoires intérieure et extérieure, fêtes saisonnières et grande roue avec panorama sur l’adorable silhouette de la capitale néerlandaise. Le reste de la ville ne brille pas moins grâce au festival annuel Amsterdam Light. Explorez son parcours scandé par trente sculptures en vous rendant à l’Amsterdam Winter Paradise, au RAI, un véritable village alpin avec au programme batailles de boules de neige, tubing et ski de fond entre les sapins. Vous ne sentez plus vos doigts ? Alors allez faire griller des marshmallows en grignotant des biscuits épicés.