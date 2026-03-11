Les piscines islandaises inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO

Je me suis rendue à 200 kilomètres au sud-ouest, au Silica Hotel, un hôtel spa situé sur la péninsule de Reykjanes. Celle-ci fait partie du complexe géothermique du lagon bleu et se trouve à dix minutes de marche du lagon principal. À cheval sur la dorsale médio-atlantique, la zone est riche en énergie géothermique que transforme la centrale géothermique de Svartsengi, bâtie en 1976. Si je me trouve ici, c’est pour rencontrer Ása Guðmundsdóttir, scientifique en chef de la recherche et du développement. Elle doit m’en apprendre plus sur la composition de l’eau bleue laiteuse, reconnue pour le traitement de maladies chroniques de la peau, comme le psoriasis, la dermatite atopique et l’eczéma.

« Le lagon s’est formé quand l’excès d’eau de la centrale a été libéré dans le champ de lave qui l’entourait », explique Ása. L’eau, riche en silice, un composé qui renforce la barrière de la peau et qui possède des propriétés anti-âge, a formé un lagon. Ses minéraux en suspension reflètent la lumière et créent cette teinte bleue si distinctive. « Les employés de la centrale ont commencé à s’y baigner », continue la scientifique. « L’un d’eux, atteint d’un psoriasis sévère, a remarqué que sa peau se portait mieux. L’intérêt des scientifiques a été éveillé et cela a mené à l’ouverture d’une clinique dédiée au traitement du psoriasis en 1994. »

Ce soir-là, au sein du centre de traitement par l’eau du lagon bleu, je me repose sur un matelas gonflable, enveloppée dans une couverture lestée et chaude. Pendant ce temps, une masseuse se sert de ses mains pour me délier la nuque, les épaules et le dos. Ce traitement à base d’une huile pour le corps enrichie d’une microalgue turquoise, un microorganisme connu pour favoriser l’élasticité de la peau, nourrit et revitalise ma peau.

Le lendemain matin, le lagon de l’hôtel Silica semble encore plus radieux, un véritable miroir du ciel. Le cliquetis rythmique d’un puits d’extraction, acheminant jusqu’à nous de l’eau à 38 °C de 2 000 mètres de profondeur, est une musique d’ambiance apaisante pour ceux qui se laissent flotter dans l’eau. On m’a confié qu’il s’agissait d’une pratique de méditation qui aide à apaiser le stress et l’anxiété. « En se concentrant pour continuer à flotter, on sent souvent nos problèmes s’envoler », décrit ma thérapeute de flottaison en me donnant un bonnet de bain et un support pour mes jambes. Je suis percluse d’appréhension quand je me plonge dans l’eau. « Imaginez que vous êtes sur un coussin et laissez retomber la pression », me dit-elle. Je me laisse aller à la flottabilité de l’eau et la tension ne tarde pas à disparaître. Guidé tranquillement vers un coin reculé du lagon par ma tête, mon corps se courbe pour former un C. La pluie tombe doucement sur ma poitrine et apaise mon esprit.

« Si vous vous sentez stressé, la meilleure chose à faire, c’est de vous rendre près de l’eau », m’affirme mon conducteur, Valdemar Valdemarsson, en quittant Silica. Derrière nous, la centrale de Svartsengi disparaît peu à peu. « J’en ai besoin. Je me sens bizarre, sinon. » C’est cette dépendance à l’eau géothermique, à la fois pour le bien-être physique et émotionnel, qui coule dans les veines de la culture islandaise et enrichit son quotidien par son pouvoir élémentaire et restauratif.

NOS CONSEILS

L’entrée à la Highland Base Kerlingarfjöll coûte 5 500 couronnes islandaises (environ 38 €). Consultez les horaires d’ouverture, car ils changent au cours de l’année.