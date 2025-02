Les plus beaux voyages en train à faire en 2025

Ce train est à la fois le seul et le meilleur moyen de se rendre d’un point à un autre dans les hauts plateaux situés au centre du Sri Lanka. Les Britanniques ont initialement conçu l’itinéraire et posé les fondations de la ligne dans les années 1920, creusant des tunnels à travers des montagnes inondées par des chutes et traversant des cours d’eau et des gorges au moyen de viaducs, afin de transporter aussi bien du thé que des personnes. Les voitures d’origine ont disparu depuis longtemps mais le train reste aujourd’hui un moyen de transport vital pour les personnes qui habitent le pays et se rendent de Kandy à cette région vallonnée, ainsi qu’une excursion appréciée des touristes. Les cabines donnent l’agréable impression d’être habitées. Les personnes à bord laissent pendre leurs bras par les fenêtres et leurs jambes par les portes tandis que le train décrit des spirales entre les plantations de thé, les cultures et les temples ruraux sophistiqués, s’arrêtant dans de minuscules gares couleur barbe à papa pour prendre des marchands et des passagers plus occasionnels. Ce trajet de Kandy à la communauté d’Ella vivant sur les hauts plateaux ouvre une fenêtre sur le cœur sauvage du Sri Lanka. Pour un billet, comptez un tarif à partir de 1 300 roupies srilankaises, soit un peu plus de 4 euros.