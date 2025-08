Communautés troglodytes : les derniers habitants du monde souterrain

D’autres tentatives de déplacement furent un peu plus heureuses. Après une inondation destructrice autour de Matmata et de Haddej en 1969, les habitants se virent proposer un terrain à Nouvelle Matmata, non loin de là, pour 3 dinars (environ 90 centimes d’euros) le m2. Une aubaine aux yeux de beaucoup. Aujourd’hui, une rue principale traverse la ville, bordée d’une série de cafés bondés, d’une boucherie et d’une salle d’arcade avec quelques consoles de jeux installées devant des téléviseurs. Mais la cité ne parvient toujours pas à s’attaquer au grand problème que les maisons troglodytes avaient résolu il y a des milliers d’années : la chaleur. La Tunisie, comme une grande partie du reste du monde, se réchauffe à un rythme alarmant, et les températures devraient augmenter de 6,5 °C d’ici à la fin du siècle. I « On aurait pu moderniser nos traditions, mais l’inverse est impossible », explique Ali Kayel, 59 ans, assis dans son café désert en bordure de route, contemplant le paysage lunaire de Haddej. Comme lui, plus d’un millier de personnes sont nées et ont grandi dans les centaines de maisons troglodytes du fond de la vallée. Il se souvient de l’odeur de nourriture qui flottait entre les grottes abritant chacune deux ou trois familles. Les gens commencèrent à partir dans les années 1970, et la région est abandonnée depuis les années 1990. L’État n’a, selon lui, jamais envisagé de protéger son mode de vie, et nombre de ceux qui ont quitté les grottes l’ont regretté.

Ceux qui y sont restés ont trouvé le moyen de mêler les avantages de leurs demeures séculaires à la vie moderne. À 13 km de Nouvelle Matmata, la famille Haamdi vit dans cinq pièces creusées dans la colline de grès de Beni Aïssa. Leur maison, l’une de la petite dizaine encore habitées en ville, est accessible par un hall d’entrée en brique situé en surface, que le soleil du Sahara transforme en fournaise, mais les espaces de vie au-delà restent confortables et frais. Un réseau complexe de canaux et de passerelles, conçu au fil des siècles, relie la vingtaine de maisons disséminées dans le désert. Lorsqu’il pleut, les canaux irriguent les jardins de palmiers, d’amandiers et d’oliviers.

La maison des Haamdi ressemble à n’importe quelle habitation tunisienne du XXIe siècle. Ail et échalotes ornent les parois d’un petit cellier ; les sols sont couverts de coussins et de tapis. Quand le fils aîné de 20 ans, Salem, branche son téléphone à une antenne en cuivre, la connexion Internet est chaotique, mais Leila, 15 ans, la cadette, arrive à charger des vidéos TikTok depuis un débarras. Ali, le grand-père, 73 ans, est né là et ne compte plus les générations qui l’ont précédé. « Je ne partirai jamais », dit il. Leila et Salem non plus, qui envisagent de creuser plus loin dans la roche poreuse.

JORDANIE : AU NOM DE LA TERRE

Éblouissante capitale commerciale du royaume nabatéen, l’antique cité de Pétra fut taillée dans les parois de grès et les canyons du désert jordanien il y a plus de deux mille ans. Depuis plus de deux siècles, ce sont les Bédouins qui ont élu domicile dans son labyrinthe de catacombes, de pas sages et de chambres. Les pentes situées sous le tombeau à l’Urne étaient utilisées pour l’agriculture, et la tribu conduisait ses chèvres à travers le canyon jusqu’à la ville.

Mais, dans les années 1970, le gouverne ment jordanien projeta de transformer le site en attraction archéologique. Le roi Hussein ben Talal négocia le départ de 140 familles bédouines, et les autorités construisirent des villes à proximité pour les accueillir. « Sur le fond, c’était justifié par la conservation des monuments, ainsi que par la création de nouvelles perspectives d’emploi et de moyens de subsistance », explique Mikkel Bille, professeur d’ethnologie à l’université de Copenhague, au Danemark, et auteur du livre Being Bedouin Around Petra. En 1985, la plupart des Bédouins avaient quitté la cité antique, qui fut alors inscrite au patrimoine mon dial de l’Unesco. Les quelque 120 Bédouins restés sur place furent déplacés des principales zones archéologiques vers une vallée périphé rique, où ils utilisèrent tout l’espace qu’ils purent trouver. Des tombes nabatéennes sont devenues des lieux de stockage et d’anciennes salles abritent désormais des tracteurs, des pick-up et des chameaux.